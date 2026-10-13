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АТАКА С ДРОНОВЕ СРЕЩУ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ

Трима от евакуираните моряци от кораб „Челси 3“ са настанени във Военноморска болница – Варна

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Трима от евакуираните моряци от кораб „Челси 3“ са настанени във Военноморска болница – Варна
Снимка: БТА/Архив
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Трима от евакуираните членове на екипажа на търговски кораб „Челси 3“, атакуван в Черно море тази нощ в близост до българските териториални води, са приети за лечение в МБАЛ - Варна към Военномедицинска академия, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.

Пострадалите са двама азербайджански граждани на 42 и 33 години и украински гражданин на 58 години. Те са с термични изгаряния от втора степен, а единият от пострадалите е и с лека черепно-мозъчна травма. Тримата са настанени в Клиниката по изгаряния. Няма опасност за живота им.

Премиерът Румен Радев съобщи тази сутрин за нови атаки с дронове срещу кораби в Черно море. Той съобщи още, че ще извика за разговор руския посланик Елеонора Митрофанова.

#ударени кораби в Черно море #ударен кораб с дрон

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