БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЕП реши да поиска становище от Съда на ЕС за търговското...
Чете се за: 00:37 мин.
Президентът Румен Радев получи покана от американския...
Чете се за: 02:00 мин.
КС ще гледа делото за оставката на президента Румен Радев...
Чете се за: 00:27 мин.
На първо четене: Парламентът прие КПК да бъде закрита
Чете се за: 04:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

 

Трима служители на МВР получиха отличия за бързото разкриване на грабжа от инкасо автомобил

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Запази
Трима служители на МВР получиха отличия за бързото разкриване на грабжа от инкасо автомобил
Слушай новината


И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов награди трима служители на МВР за проявен висок професионализъм при разкриването на въоръжения грабеж на инкасо автомобил край Ихтиман. Отличията бяха връчени на церемония в Съдебната палата в София.

С грамоти и плакети „Прокуратура на Република България“ бяха отличени главен инспектор Филип Благоев – началник на Районното управление в Ихтиман, старши инспектор Петър Георгиев – началник група „Криминална полиция“ към РУ–Ихтиман, и младши полицейски инспектор Стефан Зашев от група „Охранителна полиция“.

Грабежът беше извършен на 16 януари в района на ж.п. гарата в град Ихтиман, където въоръжени и дегизирани като строителни работници лица нападнаха инкасо автомобил и отнеха касетки и чували с пари. По данни от разследването един от служителите на инкасо фирмата е бил вързан, а престъплението е било предварително планирано и внимателно подготвено.

След подадения сигнал полицейски екипи от РУ–Ихтиман към ОД на МВР – София са реагирали незабавно.

Софийският окръжен съд вече наложи на двамата обвиняеми най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“, като прие, че престъплението е с висока степен на обществена опасност и е извършено с особена дързост. Според прокуратурата грабежът е в особено големи размери и за него законът предвижда наказание от 15 до 20 години лишаване от свобода, доживотен затвор или доживотен затвор без право на замяна.

Последвайте ни

ТОП 24

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Кога ще бъде пуснато движението по столичния булевард "Стамболийски"?
2
Кога ще бъде пуснато движението по столичния булевард...
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в първото шоу от националната селекция на БНТ за "Евровизия 2026"
3
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в...
След оттеглянето на президента – как социолозите тълкуват посланията на Румен Радев
4
След оттеглянето на президента – как социолозите тълкуват...
Първите стъпки в еврозоната: Приликите и разликите между България и Хърватия
5
Първите стъпки в еврозоната: Приликите и разликите между България и...
Тръмп 1 година на поста: Без мен вече нямаше да има НАТО
6
Тръмп 1 година на поста: Без мен вече нямаше да има НАТО

Най-четени

След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
2
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
3
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
4
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
5
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
6
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...

Още от: У нас

Напрeжение на политическата сцена у нас след поканата на Тръмп
Напрeжение на политическата сцена у нас след поканата на Тръмп
Абитуриенти поканиха класната си на бала от сцената на бургаски театър Абитуриенти поканиха класната си на бала от сцената на бургаски театър
Чете се за: 04:45 мин.
Делян Пеевски, лидер на ДПС: България трябва да се включи в Съвета за мир на президента Доналд Тръмп Делян Пеевски, лидер на ДПС: България трябва да се включи в Съвета за мир на президента Доналд Тръмп
Чете се за: 01:02 мин.
В Деня на родилната помощ: 4000 акушерки не достигат у нас, а средната им възраст е 50 години В Деня на родилната помощ: 4000 акушерки не достигат у нас, а средната им възраст е 50 години
Чете се за: 03:20 мин.
Премиерът в оставка Росен Желязков ръководи българската делегация на Световния икономически форум в Давос Премиерът в оставка Росен Желязков ръководи българската делегация на Световния икономически форум в Давос
Чете се за: 03:57 мин.
Огромно количество мъртва риба е открита в Карловско Огромно количество мъртва риба е открита в Карловско
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

Напрeжение на политическата сцена у нас след поканата на Тръмп
Напрeжение на политическата сцена у нас след поканата на Тръмп
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Тръмп в Давос: Искаме незабавни преговори за Гренландия, няма да използваме сила Тръмп в Давос: Искаме незабавни преговори за Гренландия, няма да използваме сила
Чете се за: 04:20 мин.
По света
Държавата влиза като инвеститор в търсенето и проучването на подземни богатства в Черно море Държавата влиза като инвеститор в търсенето и проучването на подземни богатства в Черно море
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
КС ще гледа делото за оставката на президента Румен Радев в петък КС ще гледа делото за оставката на президента Румен Радев в петък
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Правителството одобри 5% индексация на възнагражденията в бюджетния...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
ЕП реши да поиска становище от Съда на ЕС за търговското...
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Европол разби най-голямата мрежа за синтетични наркотици в Европа
Чете се за: 01:07 мин.
По света
КЕВР започва извънредна проверка в "Топлофикация София"...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ