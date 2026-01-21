Трима служители на МВР получиха отличия за бързото разкриване на грабжа от инкасо автомобил



И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов награди трима служители на МВР за проявен висок професионализъм при разкриването на въоръжения грабеж на инкасо автомобил край Ихтиман. Отличията бяха връчени на церемония в Съдебната палата в София.

С грамоти и плакети „Прокуратура на Република България“ бяха отличени главен инспектор Филип Благоев – началник на Районното управление в Ихтиман, старши инспектор Петър Георгиев – началник група „Криминална полиция“ към РУ–Ихтиман, и младши полицейски инспектор Стефан Зашев от група „Охранителна полиция“.

Грабежът беше извършен на 16 януари в района на ж.п. гарата в град Ихтиман, където въоръжени и дегизирани като строителни работници лица нападнаха инкасо автомобил и отнеха касетки и чували с пари. По данни от разследването един от служителите на инкасо фирмата е бил вързан, а престъплението е било предварително планирано и внимателно подготвено.

След подадения сигнал полицейски екипи от РУ–Ихтиман към ОД на МВР – София са реагирали незабавно.

Софийският окръжен съд вече наложи на двамата обвиняеми най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“, като прие, че престъплението е с висока степен на обществена опасност и е извършено с особена дързост. Според прокуратурата грабежът е в особено големи размери и за него законът предвижда наказание от 15 до 20 години лишаване от свобода, доживотен затвор или доживотен затвор без право на замяна.