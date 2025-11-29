Украинска делегация отпътува за САЩ, за да продължи преговорите по споразумението за прекратяване на войната с Русия

Украинска делегация отпътува за Съединените щати, за да продължи преговорите по споразумението за прекратяване на войната с Русия.

Тя е водена от секретаря на Съвета за национална сигурност Рустем Умеров.

Очакват се разговори със специалния пратеник на Доналд Тръмп - Стив Уиткоф, и зетя на американския президент Джаред Къшнър във Флорида.

В понеделник украинският президент Володимир Зеленски ще се срещне в Париж с френския си колега Еманюел Макрон.

Двамата лидери ще обсъдят условията за справедлив и траен мир, се казва в изявление на Елисейския дворец.

Три жертви, десетки ранени и 600 хиляди души без електричество след последната масирана руска атака срещу Киев и околностите му.

"Не вярвам, че скоро ще има мир с такъв съсед. Всеки ден става все по-лошо", коментира Ирина, жителка на Киев.

Русия нанесе ударите, в момент когато Украйна заяви, че е поразила с дронове два танкера от руския сенчест флот край бреговете на Турция.

Президентът Володимир Зеленски обяви очакванията си от предстоящите във Флорида срещи.

"Задачата е ясна: Бързо и по същество да се изработят необходимите стъпки за прекратяване на войната. Украйна продължава да работи със САЩ по възможно най-конструктивния начин и очакваме, че резултатите от срещите в Женева ще бъдат доуточнени в САЩ", заяви украинският президент.

Украйна е готова да подпише преработения документ от 19 точки, базиран на първоначалното предложение на Доналд Тръмп, но Русия също трябва да покаже, че иска мир, заяви съветникът на началника на канцеларията на Зеленски Михайло Подоляк.

"Първата част са официалните предложения на американците, последвани от работата в преговорните групи, което може да доведе до компромисен документ. Втората част засяга Русия - до момента тя не е готова да даде отговори, но ние чакаме", допълни Михайло Подоляк, съветник на началника на канцеларията на украинския президент.

Този път начело на украинския преговорен екип не е един от най-близките сътрудници на Зеленски Андрий Ермак, който подаде оставка след обиск в дома му в рамките на разследване за корупция.

Смятан за втория най-влиятелен човек в Украйна, Ермак е непопулярен сред обществото - според проучване от март тази година той не е одобряван от две трети от украинците.

"Щастлива съм - най-накрая се случи! Най-после да видим положителни промени", каза още Нина Дунец, психотерапевт.

Вестник "Ню Йорк Пост" твърди, че в съобщение до редакцията Ермак пише, че отива на фронта. Той казва, че е невинен и не крие разочарованието си, че не е бил подкрепен от хората, които знаят истината.

Ермак е един от най-близките хора на Зеленски. Срещат се за първи път през 2011, когато Ермак е адвокат по авторско право и телевизионен продуцент.

Двамата работят рамо до рамо в предизборната кампания през 2019 г. Ермак е до украинския президент на почти важни всички събития.

Според медийни съобщения леглата им са едно до друго в бункера под президентството в Киев, а в свободното си време двамата играят тенис, гледат филми или тренират.

Засега не е ясно как трусът по върховете на властта ще се отрази на Киев - като рестарт или като промяна с твърде висока цена.