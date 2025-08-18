"В къща без олио не може": То поскъпна най-много през последната година - какви са причините?

Олиото е сред хранителните стоки с най-голямо поскъпване за последната една година, сочат данните на Комисията за стоковите борси и тържищата. И данните на правителствения сайт "Food price" за цените на дребно също показват трайна тенденция за поскъпване на олиото. Какви са причините за това?

"Наистина се усеща поскъпването, но колкото и да е скъпо олиото, в една къща без олио не може. Така, че продължаваме да си го купуваме, след като не можем да си го произведем".

"Олиото е по-скъпо от миналата година, но все пак се намира във веригите магазини олио, което е на промоция и може да се възползваме и да си го купим на промоционална цена".

Данните на комисията по стоковите борси и тържищата за цените на едро на олиото показват годишно поскъпване от 10%. През август миналата година един литър се е продавал на борсите на цена 2.80, а същият месец 2025г. литърът е 3.09 лв.

А по данни на правителствения сайт "Food price" цената на дребно на олиото в магазина през август миналата година е била 3,43 лв за литър. Година по-късно е близо 4 лева.

Според производителите на слънчоглед по-високите цени на олиото се дължат на по-слабата реколта през последните години заради лошите климатични условия.

Тодор Тодоров, производител на слънчоглед oт Силистра: "От три години се наблюдава засушане в цялата страна. Нашите фабрики предимно купуват наша суровина и оттам идва постъпване на олиото и на другите, свързани с него продукти".

Според производителите на олио за по-високите цени са допринесли не само намалялата реколта, но и завишените разходи за производство на олио.

Яни Янев, Съюз на производителите на растителни масла: "Цените са под влияние, както на вътрешния и така и на външни фактори. Вътрешните фактори са какво количество произвеждаме и на каква себестойност. Пряко е влиянието на международните цени върху вътрешните цени на слънчогледово олио. И тази година поради засилено търсене от купувачите цените на външните пазари се увеличиха повече в сравнение с миналата година. Това е причината да има разлика в цената на слънчогледовото олио тази година и миналата година през летните месеци".

Жътвата на слънчогледа започва. Очаква се отново ниска реколта, колкото миналогодишната - около един милион и половина тона. Въпреки това от бранша не очакват поскъпване на олиото.

Яни Янев, Съюз на производителите на растителни масла: "Защото миналата година реколтата също не беше добра, но на вътрешния пазар влезе олио от други страни, където цената е по-ниска. Така, че олиото се намира в една много конкурентна среда и дори и да искаме да продаваме на по-високи цени това е невъзможно.

От Съюза на производителите на растителни масла смятат, че в бъдеще на пазара ще има достатъчно олио и в никакъв случай не съветват хората да се презапасяват, страхувайки се от недостиг и от по-високи цени.