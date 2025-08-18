БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"В къща без олио не може": То поскъпна...
Чете се за: 03:47 мин.
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа...
Чете се за: 00:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

"В къща без олио не може": То поскъпна най-много през последната година - какви са причините?

Зоя Велинова от Зоя Велинова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Запази

През август миналата година литър се е продавал на борсите за 2.80, а същият месец тази струва 3.09 лв.

Слушай новината

Олиото е сред хранителните стоки с най-голямо поскъпване за последната една година, сочат данните на Комисията за стоковите борси и тържищата. И данните на правителствения сайт "Food price" за цените на дребно също показват трайна тенденция за поскъпване на олиото. Какви са причините за това?

"Наистина се усеща поскъпването, но колкото и да е скъпо олиото, в една къща без олио не може. Така, че продължаваме да си го купуваме, след като не можем да си го произведем".

"Олиото е по-скъпо от миналата година, но все пак се намира във веригите магазини олио, което е на промоция и може да се възползваме и да си го купим на промоционална цена".

Данните на комисията по стоковите борси и тържищата за цените на едро на олиото показват годишно поскъпване от 10%. През август миналата година един литър се е продавал на борсите на цена 2.80, а същият месец 2025г. литърът е 3.09 лв.

А по данни на правителствения сайт "Food price" цената на дребно на олиото в магазина през август миналата година е била 3,43 лв за литър. Година по-късно е близо 4 лева.

Според производителите на слънчоглед по-високите цени на олиото се дължат на по-слабата реколта през последните години заради лошите климатични условия.

Тодор Тодоров, производител на слънчоглед oт Силистра: "От три години се наблюдава засушане в цялата страна. Нашите фабрики предимно купуват наша суровина и оттам идва постъпване на олиото и на другите, свързани с него продукти".

Според производителите на олио за по-високите цени са допринесли не само намалялата реколта, но и завишените разходи за производство на олио.

Яни Янев, Съюз на производителите на растителни масла: "Цените са под влияние, както на вътрешния и така и на външни фактори. Вътрешните фактори са какво количество произвеждаме и на каква себестойност. Пряко е влиянието на международните цени върху вътрешните цени на слънчогледово олио. И тази година поради засилено търсене от купувачите цените на външните пазари се увеличиха повече в сравнение с миналата година. Това е причината да има разлика в цената на слънчогледовото олио тази година и миналата година през летните месеци".

Жътвата на слънчогледа започва. Очаква се отново ниска реколта, колкото миналогодишната - около един милион и половина тона. Въпреки това от бранша не очакват поскъпване на олиото.

Яни Янев, Съюз на производителите на растителни масла: "Защото миналата година реколтата също не беше добра, но на вътрешния пазар влезе олио от други страни, където цената е по-ниска. Така, че олиото се намира в една много конкурентна среда и дори и да искаме да продаваме на по-високи цени това е невъзможно.

От Съюза на производителите на растителни масла смятат, че в бъдеще на пазара ще има достатъчно олио и в никакъв случай не съветват хората да се презапасяват, страхувайки се от недостиг и от по-високи цени.

#цена на олио #поскъпване

Последвайте ни

ТОП 24

Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
1
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Жертви и палачи: Kакво разказват близките на 21-годишния шофьор-убиец?
2
Жертви и палачи: Kакво разказват близките на 21-годишния шофьор-убиец?
"Желая помилване": Постоянен арест за Виктор Илиев, който се вряза с кола в автобус и уби човек
3
"Желая помилване": Постоянен арест за Виктор Илиев, който...
18 постройки изгоряха при голям пожар край Стара Загора
4
18 постройки изгоряха при голям пожар край Стара Загора
Учебен хотел в Сандански - подслон за пожарникарите, борещи се със стихията в Пирин
5
Учебен хотел в Сандански - подслон за пожарникарите, борещи се със...
Преди срещата Тръмп-Зеленски - САЩ готови на гаранции, подобни на член 5 на НАТО
6
Преди срещата Тръмп-Зеленски - САЩ готови на гаранции, подобни на...

Най-четени

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
2
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
3
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
4
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
5
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
6
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...

Още от: Регионални

Пожар гори между петричките села Капатово и Ново Кономлади
Пожар гори между петричките села Капатово и Ново Кономлади
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър 8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър
Чете се за: 00:37 мин.
Прокуратурата в Пловдив наблюдава досъдебно производство за извършено убийство на жена в Първомай Прокуратурата в Пловдив наблюдава досъдебно производство за извършено убийство на жена в Първомай
Чете се за: 00:35 мин.
Мъж е в кома след падане от кон в Айтос Мъж е в кома след падане от кон в Айтос
Чете се за: 00:52 мин.
Жена е в тежко състояние след инцидент с АТВ в троянското село Бели Осъм Жена е в тежко състояние след инцидент с АТВ в троянското село Бели Осъм
Чете се за: 00:52 мин.
Възстановено е движението по автомагистрала "Тракия" край Пловдив Възстановено е движението по автомагистрала "Тракия" край Пловдив
Чете се за: 00:32 мин.

Водещи новини

8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Ключова среща в Белия дом: Тръмп приема Зеленски и лидери от ЕС и НАТО Ключова среща в Белия дом: Тръмп приема Зеленски и лидери от ЕС и НАТО
Чете се за: 05:00 мин.
По света
Има ли замърсяване на въздуха след пожара на сметището в Шишманци? Има ли замърсяване на въздуха след пожара на сметището в Шишманци?
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
"В къща без олио не може": То поскъпна най-много през последната година - какви са причините? "В къща без олио не може": То поскъпна най-много през последната година - какви са причините?
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Пожар гори между петричките села Капатово и Ново Кономлади
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Какви са щетите след пожара в Българово?
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Цените на храните: Има ли поскъпване през последната седмица?
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Напрежението в Сърбия: Вучич обеща решителен отговор на размириците
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ