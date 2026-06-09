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НЕЗАКОННИЯТ ГРАД КРАЙ ВАРНА

В местността Баба Алино откриха два незаконни сондажа за питейна вода

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Петър Дойкински
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Чете се за: 03:57 мин.
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проверка данс кадастър община варна заради баба алино
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Кметът на Варна Благомир Коцев освободи заместник-кмета Илия Коев. Той отговаряше за две от дирекциите – „Управление на сигурността и контрол на обществения ред“ и „Екология и опазване на околната среда“, които следят за незаконно строителство и сеч.

А междувременно в луксозния комплекс в местността Баба Алино бяха открити два незаконни сондажа за питейна вода. От Басейновата дирекция „Черноморски район“ ще сезират прокуратурата за извършеното престъпление. Предполага се, че от едното съоръжение се захранват с вода част от имотите в незаконното селище. Още по казуса разказваме в репортажа.

Два тръбни кладенеца, изградени професионално, откриват експертите в незаконния комплекс.

Явор Димитров, директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“: „Единият е оборудван, има потопяема помпа и тръбни връзки към него и се използва. Докато другият е в процес на изграждане.“

Вторият сондаж се намира в близост до няколко къщи, които все още не са въведени в експлоатация.

Явор Димитров, директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“: „Но в жилищни сгради наоколо и в други шахти открихме колекторни тръби и водомери, които отчитат ползваната вода.“

Собствениците на имоти са плащали за използваната вода на корпорация КУБ, която е превеждала сумата на ВиК – Варна. Ползвани са партиди на сгради, строени през 90-те.

Веселин Русев, управител на ВиК – Варна: „Шест партиди има законни.“

Качеството на питейната вода от незаконния сондаж тепърва ще се проверява.

Явор Димитров, директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“: „Няма установена санитарно-охранителна зона около съоръжението. Съответно рискът при ползването го носят всички живеещи.“

Марио Смърков, областен управител на област Варна: „Разпоредил съм още една проверка във връзка със снабдяването на комплекса, както с вода, така и с електричество.“

Единият от незаконните кладенци е открит след подаден сигнал от депутата от „Възраждане“ Коста Стоянов.

Коста Стоянов, депутат от ПП „Възраждане“: „И е хубаво вече да се обединяваме всички, за да можем да спрем този произвол, това беззаконие.“

Незаконните кладенци ще бъдат премахнати. След това част от живеещите в комплекса може да останат без вода.

Общински съветници от ГЕРБ пък сигнализираха за друг незаконен строеж без документи на стара къща до Делфинариума в Морската градина на Варна. Според тях и в този случай се вижда бездействието на кмета.

Арх. Стоян Петков, общински съветник: „Освен че частично се събори и изгради наново, което не може без одобрени проекти, а тя се надстрои.“

От Община Варна проверяват случая.

#Арх. Стоян Петков #аферата Баба Алино #„Баба Алино“ #Коста Стоянов #Басейнова дирекция „Черноморски район“ #Варна

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