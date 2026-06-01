В навечерието на 2 юни: България почита паметта на Ботев и загиналите за свободата ни

Враца отбелязва 150 години от делото на Христо Ботев и на всички загинали за свободата на България. Кулминацията се очаква след броени минути тук на централния площад във Враца с тържествена заря проверка като тя е под патронажа на президента Илияна Йотова. Днес българският патриарх Данаиил избра именно Враца за своето първо посещение в града, за да се включи в честванията по повод 150-годишнина.

патриарх Данаиил: „Църквата винаги сме моли за всички свои синове и особено за онези, които са изпълнили онази Христова заповед, че никой няма любов по-голяма от тази да положи душата си за своите приятели. И Христо Ботев и останалите революционери и въстаници, които се вдигнаха на оръжие за нашата свобода за живота и достойнството на семействата си, близките, те винаги са в народните и църковните молитви.“

На 2 юни точно в 12.00 часа на обяд с 2-минутен сигнал от сирените ще бъде отдадена почит към делото на Христо Ботев и загиналите за свободата на България. А в 21.00 ч. днес БНТ ще излъчи директно тържествената заря-проверка.

