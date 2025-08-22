В търсене на справедливост: Протести в София и Бургас заради Никола, който помете с АТВ петима души в Слънчев бряг

Съдът в Бургас ще гледа мярката на Никола Бургазлиев, който помете с АТВ петима души в Слънчев бряг. Районната прокуратура му повдигна обвинение за нанасяне на средна телесна повреда, а съдът го пусна под домашен арест. Протести в София и Бургас се организират пред Съдебните палати с искане за справедлив процес.

35-годишната жена, която беше блъсната при тежкия инцидент е в критично състояние, което се е влошило през последните дни.

Лекарите се борят за живота на сина й.

Мозъкът на жената е отказал да функционира, а сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти. Състоянието на 4-годишния ѝ син също остава тежко.

Другите две деца, които пострадаха на 14 август, са изписани от болницата.

Миналата седмица 18-годишният младеж се вряза с атракционно АТВ в петима души - три деца и двама възрастни. Вчера изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов разпореди разследването да се поеме от Националното следствие заради правната му сложност.