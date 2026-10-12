Вътрешният министър: Ива Михайлова е в "Пирогов", ако има нужда от охрана - ще ѝ бъде назначена
Ива Михайлова е в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ заедно с адвоката си. Тя ще бъде разпитана дали, кога, как и къде е пресякла границата, каза пред медиите министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той присъства на международната конференция „Черно море и Източна Европа: ключ към сигурността на Европа“.
"Докладваха ми, че се намират в "Пирогов" - тя и адвокатът - ще бъдат предприети действия да бъде разпитана, да се установи дали, кога, къде и как е пресякла границата. Всички други обстоятелства, включително ще проверим имат ли нужда от охрана и ако имат нужда - такава ще бъде назначена."
По думите на Демерджиев към момента няма информация за контакт от страна на Северна Македония, нито е имало комуникация, инициирана от македонските власти.
"Не, към момента нямаме никаква информация, нито пък някаква комуникация, инициирана от тях."
Вътрешният министър коментира заканата на Пеевски, че ще сезира прокуратурата за създаване на паника от страна на Демерджиев.
"Не, не съм запознат с неговите изявления. Това се случва всеки ден или през ден. За мен е много по-важно да действаме съобразно приоритетите, които сме очертали, да работим последователно, а пък изявленията на Пеевски честно казано съм склонен да ги игнорирам."
По отношение на сигурността в Черно море след последните инциденти с дронове Демерджиев подчерта, че укрепването на отбранителните способности е задача не само на България, но и на НАТО и Европейския съюз.
"Правим много неща. Това не е въпрос на България, това е въпрос в рамките на НАТО. Това въпрос в рамките на Европейския съюз и работим изключително активно и двете структури да укрепим капацитета като цяло и на НАТО, и на Европейския съюз, в това число и на България. Заплахите са много по-сериозни в момента с оглед войната в Украйна. Отчитаме, че те ще останат сериозни след приключването на войната в Украйна, така че целим да се снабдим с много по-надеждна, много по-сериозна техника, включително с допълнителни кораби, оборудване, антидрон системи. Преговаряме с партньорите за това, тъй като в нашия бюджет няма достатъчно ресурс. Правим всичко необходимо и възможно, така че нашата морска граница да бъде надеждно защитена и не само да бъде надеждно защитена, да служи като еталон за граница, която е външна на Европейския съюз и граница на източния фланг на НАТО."