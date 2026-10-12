Вътрешният министър: Ива Михайлова е в "Пирогов", ако има нужда от охрана - ще ѝ бъде назначена

Ива Михайлова е в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ заедно с адвоката си. Тя ще бъде разпитана дали, кога, как и къде е пресякла границата, каза пред медиите министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той присъства на международната конференция „Черно море и Източна Европа: ключ към сигурността на Европа“.

"Докладваха ми, че се намират в "Пирогов" - тя и адвокатът - ще бъдат предприети действия да бъде разпитана, да се установи дали, кога, къде и как е пресякла границата. Всички други обстоятелства, включително ще проверим имат ли нужда от охрана и ако имат нужда - такава ще бъде назначена."

По думите на Демерджиев към момента няма информация за контакт от страна на Северна Македония, нито е имало комуникация, инициирана от македонските власти.

"Не, към момента нямаме никаква информация, нито пък някаква комуникация, инициирана от тях."

Вътрешният министър коментира заканата на Пеевски, че ще сезира прокуратурата за създаване на паника от страна на Демерджиев.

"Не, не съм запознат с неговите изявления. Това се случва всеки ден или през ден. За мен е много по-важно да действаме съобразно приоритетите, които сме очертали, да работим последователно, а пък изявленията на Пеевски честно казано съм склонен да ги игнорирам."

По отношение на сигурността в Черно море след последните инциденти с дронове Демерджиев подчерта, че укрепването на отбранителните способности е задача не само на България, но и на НАТО и Европейския съюз.