БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Въвеждането на еврото: Как се подготвят хората в малките населени места?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Аксения Ангелова
A+ A-
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Запази

Коментари от село Селище

Въвеждането на еврото: Как се подготвят хората в малките населени места?
Слушай новината

Четири месеца преди въвеждането на еврото отиваме в благоевградското село Селище, за да проверим какви са притесненията на хората в малките населени места и готови ли са за новата валута.

Иванка Тодорова не се притеснява от въвеждането на еврото. Казва, че с всичко се свиква. Притеснява се обаче от спекулативното повишение на цените. Дори в селския магазин някои продукти са поскъпнали с близо 50% през последните месеци, оплаква се жената.

"Това, което съм купувала за 60-70 лева, сега е 100 лева. Има поскъпване. Така, както в големите магазини, така и в малките, селските магазини. Обикновените хора се притесняват, защото покупателната способност на обикновения човек ще спадне при по-високите цени".

"Как може да казват за седмицата - с 1 лев е поевтиняла кошницата, на другия ден пък било поскъпнало с 2 лева? Защо? Във всеки случай за възрастните хора ще е трудно. Ще разчитам на сина и снахата да ми помагат", каза Верка Николова.

Хората смятат, че в малките населени места е по-лесно да бъдат измамени от некоректни търговци заради липсата на достатъчно контрол. Затова предпочитат да пазаруват от големите хранителни вериги в близките градове.

Проверяваме каква е ситуацията в един от магазините в Селище. Тук двойното обозначаване на цените вече е започнало, а въпросите на клиентите са свързани най-вече с това как ще се справят с центовете.

"Ние работим с такива монети така или иначе, понеже има преминаващи и някои с евро плащат. При нас няма притеснения, но хората, някои се притесняват", казва Елена Христова, продавач в смесен магазин.

"Тук няма кой да ни информира, освен като слушам телевизията. Информацията ми е оттам или от радиото. Откровено", споделя Верка Николова.

Но за това как и къде ще обменят парите си преди 1 януари, местните хора не се притесняват. Защото казват, че спестявания отдавна нямат.

#с. Селище #България и еврото #Благоевград #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

И хеликоптер се включи в гасенето на пожара в природен парк "Рила"
1
И хеликоптер се включи в гасенето на пожара в природен парк...
Разраства се пожарът в Национален парк "Рила"
2
Разраства се пожарът в Национален парк "Рила"
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
3
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Пациентите с ТЕЛК вече могат да получават експертните си решения онлайн
4
Пациентите с ТЕЛК вече могат да получават експертните си решения...
Пожар гори във ферма край Лясковец, над 100 животни са изгорели
5
Пожар гори във ферма край Лясковец, над 100 животни са изгорели
Тежка катастрофа с жертва край Айтос
6
Тежка катастрофа с жертва край Айтос

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
3
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
4
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
5
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
6
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...

Още от: България и еврото

Президентът на ЕЦБ показа българските евромонети
Президентът на ЕЦБ показа българските евромонети
Няма законово изискване коя валута да е изписана първо по време на двойното обозначение на цените в лева и евро Няма законово изискване коя валута да е изписана първо по време на двойното обозначение на цените в лева и евро
5080
Чете се за: 00:52 мин.
"Моите въпроси за €": Какво става с парите, които са резерв на валутния борд? "Моите въпроси за €": Какво става с парите, които са резерв на валутния борд?
Чете се за: 01:42 мин.
Заради приемането на еврото: Банките са готови да удължат срока за внасяне на пари без такса Заради приемането на еврото: Банките са готови да удължат срока за внасяне на пари без такса
6858
Чете се за: 04:17 мин.
"Моите въпроси за €": Какво ще се случи със златния резерв? "Моите въпроси за €": Какво ще се случи със златния резерв?
Чете се за: 01:30 мин.
Пътят към еврозоната: Все повече хора одобряват приемането на еврото Пътят към еврозоната: Все повече хора одобряват приемането на еврото
Чете се за: 03:37 мин.

Водещи новини

Хеликоптер "Кугър" се включи в гасенето на пожара в Рила
Хеликоптер "Кугър" се включи в гасенето на пожара в Рила
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Наталия Киселова: Плавното преминаване към еврото е приоритет Наталия Киселова: Плавното преминаване към еврото е приоритет
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
148 години от Шипченската епопея: Пресъздават събитията на историческия връх 148 години от Шипченската епопея: Пресъздават събитията на историческия връх
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
19-годишно момче е загинало в тежката катастрофа край Айтос 19-годишно момче е загинало в тежката катастрофа край Айтос
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Слънчева събота, в неделя ще вали и гърми
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Прокуратурата ще поиска постоянен арест за Паскал
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Повечето мита на Тръмп са незаконни, постанови съд в САЩ
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Нови руски удари в Днипропетровск и Запорожие
Чете се за: 04:25 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ