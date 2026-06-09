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Венцеслав Стефанов: Балов пътува утре или други ден за медицински прегледи в Цървена звезда

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Спорт
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Всичко е коректно, заяви президентът на Славия относно трансфера на българския национал в посока сръбския тим.

венцеслав стефанов балов пътува ден медицински прегледи цървена звезда
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Венцеслав Стефанов потвърди за трансфера на Кристиан Балов от Славия в посока Цървена звезда пред БНТ. Президентът на „белите“ сподели, че всичко е коректно относно техните условия и тези на българския национал.

Той допълни, че крилото, което може да играе и като атакуващ полузащитник, ще премине медицински прегледи утре или другиден.

Има ги условията на Славия, има ги и тези на Балов. Всичко е коректно, разбрали сме се. Нямаме някакви проблеми, вероятно утре или другиден той ще пътува за медицински прегледи и след това ще бъде футболист на Цървена звезда“, разкри Стефанов.

През миналия сезон Балов изигра 33 мача за столичния тим, в които реализира 6 гола и 7 асистенции. Силният му сезон с „белия“ екип му осигури и дебют в националния отбор в двубоя със Соломоновите острови, в който халфът се разписа.

Повече от изказването от репортажа гледайте във видеото!

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#Кристиан Балов #ФК Цървена звезда #ПФК Славия #Венцеслав Стефанов

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