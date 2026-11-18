Старши треньорът на Байерн Мюнхен Венсан Компани е близо до завръщане на резервната скамейка след почти месец отсъствие заради здравословни проблеми. Очаква се белгийският специалист да води германския шампион в предстоящото домакинство срещу Кьолн от Бундеслигата в петък вечер.

От Байерн потвърдиха, че Компани ще участва в традиционната пресконференция преди двубоя в четвъртък, което е знак, че възстановяването му протича успешно и той е готов да поднови задълженията си.

Преди около четири седмици 40-годишният наставник припадна по време на тренировка и беше откаран в болница. След медицинските прегледи лекарите установиха дразнене на мозъчните обвивки, което наложи временното му оттегляне от работата с отбора.

В негово отсъствие баварците бяха водени от помощник-треньора Арън Данкс. Под негово ръководство Байерн записа четири победи и едно равенство в пет срещи, като успя да запази добрата си форма.

По-рано тази седмица Компани проведе първата си тренировка след здравословния проблем. В заниманието обаче не участваха голяма част от националните състезатели на клуба заради ангажиментите им с представителните отбори.