Везенков и Милър-Макинтайър блеснаха, но Цървена звезда взе своето в Пирея (ВИДЕО)

Коди Милър-Макинтайър и Александър Везенков се представиха на висота в Евролигата. Все пак Цървена звезда спря своето пропадане от три поредни поражения. Американецът с български паспорт и неговите съотборници триумфираха в родния дуел, след като матираха Олимпиакос с 81:73 в среща от 30-ия кръг, изиграна в Двореца на мира и дружбата.

Селекцията на Янис Сфейропулос си осигури водачеството още от самото начало и до финалната сирена отблъсна всеки възможен опит за щурм на състава на Йоргос Барцокас, за да сложи край на успешната му серия от шест последователни успеха в турнира на богатите.

Както по традиция, Милър-Макинтайър намери място в стартовата петица и се отличи със солидно представяне. Българският национал бе основата на натрупването на разликата за "звездашите" и записа дабъл-дабъл. Гардът остави на сметката си 15 точки, 11 борби и 3 асистенции за 25 минути, в които престоя на паркета. При стрелбата си той бе 5/7 от средно разстояние, 1/5 зад дъгата и 2/2 от линията за изпълнение на наказателни удари.

От своя страна Везенков също стартира сред титулярите и бе над всички за "червено-белите". Българският национал стана №1 при реализаторите за гърците и остана на крачка от дабъл-дабъл, но това не бе достатъчно. Крилото се прибра в съблекалнята с 19 точки, 9 борби, 3 асистенции и 1 отнета топка. При стрелбата си той бе 5/9 от близка дистанция, 2/6 зад арката и 3/5 от наказателната линия.

"Звездашите" се върнаха на шестото място във временното класиране със 17 победи и 13 загуби, а тимът от Пирея продължава да оглавява върха с 22 успеха и 8 поражения.

Big victory over the standings leaders for @kkcrvenazvezda ! #EveryGameMatters pic.twitter.com/249clYfcLH

Успешните стрелби, завършени от Коди Милър-Макинтайър и Деян Давидовац, бяха достатъчни за гостите да намерят пътя към двуцифрената разлика в откриващите минути. Домакините стояха добре единствено в дефанзивен план и сърбите се възползваха от този факт, за да си издействат 12 точки аванс в края на встъпителния период.

.@CMMPatience weaving through traffic like it’s rush hour! Takes the hit, stretches for the finish, AND-ONE! @kkcrvenazvezda off to a blazing start in Athens! pic.twitter.com/0kqP4rGeHm