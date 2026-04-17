Земетресение от 7,3 по Рихтер в Япония
Виктор Уембаняма стана носител на приза "Меджик Джонсън"

от БНТ
22-годишният французин за първи път печели наградата в НБА

Виктор Уембаняма Сан Антонио Спърс Чикаго Булс
Снимка: БТА
Звездата на Сан Антонио Спърс Виктор Уембаняма бе отличен с наградата „Меджик Джонсън“ за сезон 2025/26, съобщи Асоциацията на професионалните баскетболни журналисти (PBWA). Призът се връчва на играч от НБА, който най-добре съчетава изключителни постижения на игрището с отзивчивост и уважение в отношенията си с медиите и феновете.

Уембаняма печели отличието за първи път в кариерата си. През този сезон френският център записа средно по 25 точки, 11.5 борби, 3.1 асистенции и водещите в лигата 3.1 чадъра на мач, като за втори път бе избран за участие в Мача на звездите. Извън терена Уембаняма последователно поддържа атмосфера на взаимно уважение и откритост с репортерите, отразяващи НБА.

"Виктор Уембаняма напълно въплъщава духа на тази награда – суперзвезда, която е също толкова задълбочена и ангажирана извън игрището, колкото е доминираща на него. Той е отзивчив, любезен и търпелив с репортерите и е готов да обсъжда почти всяка тема – от надпреварата за MVP до социалната справедливост и Северното сияние. Както се изрази един от нашите членове, Виктор е „дълбок мислител, който разбира силата на думите си“, заяви президентът на PBWA Хауърд Бек.

"Дори при огромното внимание и очаквания, с които се сблъсква ежедневно, Виктор постоянно подхожда към интервютата си с ентусиазъм и чувство за хумор. Ден преди да бъде избран в драфта през 2023 г., Виктор заяви, че целта му е да бъде най-добрият във „всички аспекти на работата“, включително „най-добрият с медиите и на пресконференциите“. Както и на игрището, той повече от оправда обещанието си“, добави Бек.

