Виктория часове преди финала на "Евровизия": Призовавам всички българи в чужбина да гласуват за България

Тази вечер от 22 ч ще се проведе дългоочакваният финал на "Евровизия" 2021. След година прекъсване заради пандемията, 26 държави ще се борят за голямата награда.

Музикалното събитие от голямата сцена в Ротердам БНТ1 ще излъчи на живо в ефира си, както и на BNTNEWS.BG.

Българската представителка на конкурса - Виктория Георгиева, тръгва към финала по-уверена отвсякога.

Готова съм! Нямам търпение да изляза на сцената отново и да покажа какво мога, сподели пред БНТ Виктория.

Бих искала отново да призова всички българи в чужбина да гласуват за България, защото аз лично имам огромна нужда от вашата подкрепа, допълни певицата.

Тя сподели още, че на сцената освен снимката с баща си, ще отнесе и позитвното послание от песента "Growing up is getting old".

"Евровизия" е едно неописуемо преживяване, само бях чувала какво е, но когато го изпиташ, е съвсем различно и съм страшно благодарна, че се случва, сподели още Виктория.

Певицата излиза под номер 17 на финала, а гласуването за нея е от 00:05 до 00:50 часа българско време. По регламент българите в чужбина може да я подкрепят с до 20 есемеса или обаждания.