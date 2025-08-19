БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Катастрофа между два тира е блокирала АМ...
Чете се за: 00:50 мин.
Очевидци на инцидента в Несебър: Линейката нямаше...
Чете се за: 03:27 мин.
Тръмп: Обадих се на Путин, започнах подготовка за среща
Чете се за: 01:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Виктория Томова обратно в Топ 100 на световната ранглиста

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
Запази

Прогрес за най-добрата българска тенисистка.

Виктория Томова
Снимка: Imago
Слушай новината

Виктория Томова отбеляза прогрес в световната ранглиста на WTA. Най-добрата българска тенисистка се завърна в Топ 100. Тя прогресира с пет позиции и вече се намира на 97-мо място в подреждането. Срещу името на българката личат актив от 768 точки.

30-годишната тенисистка преодоля квалификациите и стигна до втория кръг на сингъл на силния турнир в Синсинати преди седмица. Родената в София състезателка изпадна от първата стотица на 29 юни тази година, след като беше неизменно в нея от 27 август 2023-а.

Денислава Глушкова отбелязва рекордно класиране. Тя се изкачва с 37 места до 382-ото със 153 точки след добри изяви на състезания от веригата на Международната федерация по тенис ITF в Сърбия.

Начело в класацията убедително остава Арина Сабаленка от Беларус с 11225 точки, а на второ място със 7933 точки се завръща шампионката в Синсинати от тази нощ Ига Швьонтек (Полша), следвана от американката Коко Гоф със 7874 точки.

# Виктория Томова

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър
1
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър
Тръмп прекъсна срещата си с европейските лидери, обади се на Путин
2
Тръмп прекъсна срещата си с европейските лидери, обади се на Путин
Доналд Тръмп приветства лидерите от ЕС и НАТО (ОБЗОР)
3
Доналд Тръмп приветства лидерите от ЕС и НАТО (ОБЗОР)
Тръмп: Обадих се на Путин, започнах подготовка за среща
4
Тръмп: Обадих се на Путин, започнах подготовка за среща
Тръмп и Зеленски: Срещата
5
Тръмп и Зеленски: Срещата
Пожар гори между петричките села Капатово и Ново Кономлади
6
Пожар гори между петричките села Капатово и Ново Кономлади

Най-четени

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
2
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
3
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
4
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
5
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
6
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...

Още от: Тенис ранглисти

Григор Димитров падна с четири места в световната ранглиста
Григор Димитров падна с четири места в световната ранглиста
Виктория Томова се изкачи с две позиции в световната ранглиста на WTA Виктория Томова се изкачи с две позиции в световната ранглиста на WTA
Чете се за: 00:55 мин.
29 юли 1974 г.: Денят, в който Джими Конърс става номер 1 в света за първи път 29 юли 1974 г.: Денят, в който Джими Конърс става номер 1 в света за първи път
Чете се за: 06:55 мин.
Виктория Томова отстъпи с една позиция в ранглистата на WTA Виктория Томова отстъпи с една позиция в ранглистата на WTA
Чете се за: 01:02 мин.
Григор Димитров запази позицията си в топ 20 Григор Димитров запази позицията си в топ 20
Чете се за: 00:55 мин.
Виктория Томова бележи лек прогрес в ранглистата на WTA Виктория Томова бележи лек прогрес в ранглистата на WTA
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Очевидци на инцидента в Несебър: Линейката нямаше реанимационно оборудване
Очевидци на инцидента в Несебър: Линейката нямаше реанимационно...
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Срещата Тръмп-Зеленски: Усмивки, диалогичност и оптимизъм, но без конкретика Срещата Тръмп-Зеленски: Усмивки, диалогичност и оптимизъм, но без конкретика
Чете се за: 04:25 мин.
По света
Ще има ли среща между президентите на САЩ, Украйна и Русия - кога и къде? Ще има ли среща между президентите на САЩ, Украйна и Русия - кога и къде?
Чете се за: 03:45 мин.
По света
Среднощна акция в Студентски град: Задържан е заподозрян за убийството в Първомай Среднощна акция в Студентски град: Задържан е заподозрян за убийството в Първомай
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Катастрофа между два тира е блокирала АМ „Хемус“ в...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Забрана на клетките за телета: Граждани внесоха 110 хил. подписа в...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Д-р Ангел Кунчев: През това лято няма сериозни епидемични взривове
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Какви мерки предприемат от СДВР след зачестилите инциденти на пътя?
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ