Виктория Томова обратно в Топ 100 на световната ранглиста

Виктория Томова отбеляза прогрес в световната ранглиста на WTA. Най-добрата българска тенисистка се завърна в Топ 100. Тя прогресира с пет позиции и вече се намира на 97-мо място в подреждането. Срещу името на българката личат актив от 768 точки.

30-годишната тенисистка преодоля квалификациите и стигна до втория кръг на сингъл на силния турнир в Синсинати преди седмица. Родената в София състезателка изпадна от първата стотица на 29 юни тази година, след като беше неизменно в нея от 27 август 2023-а.

Денислава Глушкова отбелязва рекордно класиране. Тя се изкачва с 37 места до 382-ото със 153 точки след добри изяви на състезания от веригата на Международната федерация по тенис ITF в Сърбия.

Начело в класацията убедително остава Арина Сабаленка от Беларус с 11225 точки, а на второ място със 7933 точки се завръща шампионката в Синсинати от тази нощ Ига Швьонтек (Полша), следвана от американката Коко Гоф със 7874 точки.