Винъс Уилямс получи "уайлд кард" за US Open

Винъс Уилямс получи "уайлд кард" за откритото първенство на САЩ. Четвъртият турнир от Големия шлем ще се проведе в Ню Йорк от 24 август до 7 септември.

Тя ще участва и в надпреварата на смесени двойки заедно с Райли Опелка. Уилямс е спечелила 13 трофея от Големия шлем на сингъл, 14 на двойки със сестра си Серина и още две на смесени двойки.

Бившата №1 се завърна в игра във Вашингтон, където победи световната №35 Пейтън Стърнс.

Впоследствие Уилямс загуби от Магдалена Фрех, а в Синсинати отстъпи на Джесика Бузас Манейро след 4:6, 4:6 в равностоен мач.