ВМРО–ДПМНЕ с убедителна победа на местните избори в Северна Македония

Управляващата партия ВМРО–ДПМНЕ на премиера Християн Мицкоски печели най-много кметски места на местните избори в Северна Македония, показват първите неофициални резултати след вчерашния вот.

При почти напълно обработени протоколи партията води в 53 от общо 80 общини – като на много места печели още на първи тур. В столицата Скопие кандидатът на ВМРО–ДПМНЕ Орце Георгиевски води с близо 40% от гласовете.

Коалиционният партньор във властта – албанският блок ВЛЕН – има преднина в 9 общини, а опозиционният Социалдемократически съюз – в 8.

Официалните резултати се очакват довечера, а вторият тур на изборите е насрочен за 2 ноември.

Тези местни избори се разглеждат като „стрес тест“ за правителството и за търпението на гражданите, след като процесът за членство на страната в Европейския съюз остава блокиран вече години.