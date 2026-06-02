Волейболната националка Виктория Коева ще продължи кариерата си в унгарски тим

Националката Виктория Коева ще продължи кариерата си в Унгария. Посрещачката, която се раздели с шампиона Марица (Пловдив) се присъединява към тима на МАВ Елоре СК. Отборът завърши пети през изминалия сезон.

186-сантиметровата състезателка се присъедини към "жълто-сините" през 2021 г. и до момента е спечелила шест шампионски титли на България и шест Купи на страната.

Трансферът в Унгария е първи в чужбина за състезателката. Преди периода в редиците на маричанки 21-годишната волейболистка игра за Левски София (2019/2020).