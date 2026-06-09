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Волейболните национали до 22 г. ще премерят сили с Полша

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Спорт
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Двете контроли на българите са част от подготовката за европейското първенство в Португалия.

даниел пеев момчетата надминаха моите очаквания
Снимка: startphoto.bg
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Българският национален отбор по волейбол за мъже под 22 години ще загрее за европейското първенство в Португалия. Момчетата на Даниел Пеев ще премерят сили с Полша, съобщават от Българската федерация по волейбол. Българите ще изиграят две контроли с поляците

Първата проверка е утре, но тя ще е със статут на тренировки, като ще бъде без съдии и публика. Ден по-късно младите „лъвове“ ще срещнат „Дружина полска“ в официален мач, който ще бъде отворен и за фенове.

Шампионатът на Стария континент за тази възраст ще се състои от 29 юни до 4 юли.

Ето кои волейболисти ще представляват представителния ни тим:

Посрещачи: Николай Иванов, Огнян Христов, Марк Михайлов, Константин Манолев, Никола Константинов

Център: Костадин Козелов, Томислав Русев, Димитър Пейчинов, Александър Николов

Разпределители: Виктор Жеков, Иван Узунов

Диагонали: Кристиан Титрийски, Ерик Георгиев, Мартин Вълев
Либеро: Жан Петров, Ясен Петров

#Български национален отбор по волейбол за юноши до 22 години #Даниел Пеев

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