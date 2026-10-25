Вотът на незрящите – с тактилни шаблони или с машини

У нас няма точна статистика колко са незрящите българи, които имат право на глас. За престоящите президентски избори обаче в секциите над 300 души те ще имат една единствена възможност да гласуват – само на машина.

Въпреки предложения на ЦИК за осигуряване на гласова достъпност от Министерството на електронното управление дадоха становище против внедряването на аудиофайлове в машините или използването на гласови четци.

33 годишният Дилян Манолов от Пловдив не е пропускал гласуване. Въпреки че е минал четвърт век, откакто е навършил пълнолетие, нищо в начина, по който незрящите у нас упражняват правото си на вот, не се е променило.

Дилян Манолов, доктор по психология: "Гласуването от 18-та ми годишнина досега предполага да имам някой доверен човек, който да бъде с мен, предполага да имам някой,който да отбележи вместо мен и този процес продължава да изглежда по един и същи начин и нищо не е промененоЧ. Според Дилян още на тези избори е било възможно да бъдат въведени съвременните технологии при гласуването.



"Хората с увреждания са свикнали да използват различни смарт устройства, свикнали са да си търсят екранните четци в различни устройства, например банкомати, вендинг машини така че това не би било шок за никой човек с увреждания, че дадена машина може да говори".

В секцията на Дилян за президентския вот ще се гласува само на машина. Това засяга всички избиратели с увреждания. За незрящите алтернативата е придружител. От РИК Пловдив напомнят, че е важно да се следят няколко важни момента.

"Прегледайте картата, вие ще видите, че има един чип на нея, следващия преглед ще покаже на мен, вашия придружител вашия избор, ще го изкометираме с вас , избира се гласуване. След това гласуване ще има един звуков и сигнал. Това е най-важното нещо. Това означава, че вашият глас е отчетен 2.32 след това трясва да има контролна разписка разпечататана".

В избирателния списък срещу името на гласоподавателя се подписва член на СИК, а като забележка се отбелязват данните на придружителя.