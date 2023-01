Връчиха наградите "Златен глобус" след 2-годишно прекъсване

В Лос Анджелис се провежда церемонията по раздаване на наградите "Златен глобус". Едно от най-престижните филмови отличия се завърна в пълния си блясък след двугодишно прекъсване. Причината - обвинения в расизъм.

Сред първите победители на вечерта бяха Ке Хюй Куан и Анджела Басет - спечелили награди за най-добър актьор и актриса в поддържащи роли.

Куан е обявен за най-добър актьор в поддържаща роля за изпълнението си във филма "Everything Everywhere All At Once".

Звездата, която играе като дете заедно с Харисън Форд в режисирания от Стивън Спилбърг филм "Индиана Джоунс и храмът на обречените", се разчувства, докато приемаше трофея.

"Възпитан съм никога да не забравям откъде съм дошъл и винаги да помня кой ми е дал първата възможност. Толкова съм щастлив да видя Стивън Спилбърг тук тази вечер", каза той.

Басет, която спечели наградата за най-добра поддържаща актриса за изпълнението си във филма "Уаканда завинаги", използва благодарствената си реч, за да отдаде почит на покойния Чадуик Босман, който участва в първия филм за Черната пантера.

"Тръгнахме на това пътешествие заедно с любов. Всеки ден бяхме заобиколени от светлината и духа на Чадуик Босман", каза тя.

"Тази историческа поредица за Черната пантера е част от неговото наследство, към което той ни помогна да се насочим. Показахме на света как изглеждат чернокожото единство, лидерството и любовта отвъд, зад и пред камерата"

Сред победителите в телевизионните категории досега са две звезди от популярната училищна комедия "Abbott Elementary" - Тайлър Джеймс Уилямс и Кинта Брансън.

СНИМКИ: БГНЕС

Колин Фарел спечели "Златен глобус" за най-добър актьор в музикален или комедиен филм за участието си в "The Banshees of Inisherin" - разказ за разрушено приятелство на отдалечен ирландски остров, чието действие се развива преди сто години.

Мишел Йео взе наградата за най-добра актриса в музикален или комедиен филм за "Everything Everywhere All At Once“- хитова научнофантастична лента за сюрреалистични паралелни вселени.

Остин Бътлър спечели "Златен глобус" за най-добър актьор в драма за силното си изпълнение на ролята на Елвис Пресли в биографичния филм на Баз Лурман за певеца.

Той изпревари Брендън Фрейзър -"Кит", Хю Джакман - "Синът", Бил Найги - „Living“ и Джереми Поуп - „Инспекцията“.

"Просто съм толкова благодарен, че в момента съм в тази зала, пълна с мои герои", каза Бътлър. "Дължа това на един смел, режисьор-визионер, който ми позволи опитам да поема рискове и винаги съм знаел, че ще бъда подкрепен. Баз Лурман, обичам те. И накрая, благодаря на самия Елвис Пресли. Ти беше икона и бунтар. Обичам те толкова много", добави той.

Кейт Бланшет беше обявена за най-добра драматична актриса за изпълнението си в психодрамата "Тар", но не присъства, за да получи наградата, тъй като работи по продукция във Великобритания.

Тя победи многогодишната носителка на наградата в тази категория Оливия Колман, номинирана за ролята й в "Империя на светлината", както и Виола Дейвис за "The Woman King", Ана де Армас в ролята на Мерилин Монро в "Блондинка" и Мишел Уилямс за ролята й във "Фабелманс" на Стивън Спилбърг.

Стивън Спилбърг спечели приза за най-добър режисьор за автобиографичната си драма "The Fabelmans". "Разказвал съм тази история на части и парчета през цялата си кариера, но никога не съм имал смелостта да я разкажа наведнъж", каза режисьорът на едни от най-известните холивудски мега-продукции.

Той победи в надпреварата за отличието редица холивудски знаменитости, номинирани в същата категория: Джеймс Камерън за "Аватар: Пътят на водата", Баз Лурман за "Елвис", Мартин Макдона за комедията „The Banshees of Inisherin“, Даниел Шайнерт, Даниел Кван за “Everything Everywhere All At Once“.

Ирландската комедия "The Banshees of Inisherin" и "The Fabelmans" спечелиха най-ценните награди на церемонията "Златен глобус": за най-добър филм, съответно в категориите комедия и драма.

Те получиха и други награди на галавечерта и вече са основните спрягани за носители на Оскарите, които ще бъдат връчени на 12 март.

От сцената актьорът Шон Пен пък предаде съобщение от украинския президент Володимир Зеленски, а именно - надеждата, че войната в Украйна няма да се превърне в Трета световна война.