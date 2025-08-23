БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Втора титла за Милена Тодорова на Балканска купа по летен биатлон

Чете се за: 02:40 мин.
Спорт
Българската звезда грабна и златото в индивидуалната дисциплина на 10 метра.

Втора титла за Милена Тодорова на Балканска купа по летен биатлон
Снимка: Startphoto.bg
Милена Тодорова спечели втора титла на състезанията Балканската купа по летен биатлон, които завършиха в събота. Стартовете над Банско са част от новосъздадената световна регионална лятна верига под егидата на Международния съюз по биатлон (IBU). В надпреварите на Бъндеришка поляна участват представители на шест балкански държави: България, Босна и Херцеговина, Гърция, Република Северна Македония, Сърбия и Молдова.

След като вчера триумфира в спринта, днес българската звезда в световния биатлон грабна златото и в индивидуалната дисциплина на 10 километра. Състезаващата се за Аякс Троян Тодорова направи един пропуск в стрелбата и финишира с преднина от 57 секунди. Вицешампионката Лора Христова от НСА впечатли с безпогрешната си стрелба и единствена от всички стартирали завърши без наказателна обиколка. Бронзът отново бе за нейната съотборничка Валентина Димитрова и така трите медалистки дублираха отличията си от късата дистанция вчера. Шампионка при по-младите U21 е Ирина Георгиева от НСА, а при девойките U19 златото бе за Никол Кленовска от Банско 2019.

При мъжете в индивидуалната дисциплина на 12,5 километра ветровитото време бе причина за многото наказателни минути. С четири пропуска в стрелбата Константин Василев от Аякс Троян изненадващо грабна титлата, като изпревари с близо две минути съотборника си Владимир Илиев (7 пропуска), трети с шест пропуснати изстрела е шампионът от вчерашния спринт Благой Тодев от Банско 2019. В класирането следват Антон Синапов от Чепеларе, Васил Зашев от НСА, молдовецът Михаил Усов и др. При младежите U21 втора поредна титла спечели Георги Наумов от НСА, с второ злато при юношите U19 се отличи и Георги Джоргов от Сапарева баня.

В неделя отново на комплекс „Бъндерица“ е Държавното лятно първенство за мъже, жени, юноши и девойки. В него отново ще стартират най-добрите ни биатлонисти, така националите тестват в състезателна обстановка моментната си форма и резултатите от досегашната подготовка за олимпийския сезон.

#Милена Тодорова

