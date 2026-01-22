Япония ще върне на Китай двете панди близнаци на 27 януари (СНИМКИ)

Двете популярни панди от зоопарка в Токио, които са единствените в Япония животни от този вид, ще бъдат върнати в Китай на 27 януари, предаде АФП, като цитира властите. Така Япония ще остане без представители на този емблематичен вид за първи път от половин век насам.

Животните са предоставени на японския зоопарк в рамките на китайска програма и символизират приятелството между Пекин и Токио след нормализирането на дипломатическите им отношения през 1972 г. Отпътуването на пандите обаче се случва в контекста на силно дипломатическо напрежение между двете съседни сили, отбелязва АФП.

В момента Япония има само тези две панди близнаци – Лей Лей и Сяо Сяо, които обитават зоологическата градина на Токио, в района Уено.

Властите в столицата, които отговарят за зоопарка, по-рано съобщиха, че двете животни ще могат да бъдат видени от посетителите до неделя. Два дни по-късно те ще бъдат транспортирани със самолет извън Япония, съобщи в понеделник токийската управа. Пандите трябва да пристигнат на 28 януари в Китай, където живее по-голямата им сестра Сян Сян, уточни агенция "Киодо".

Много фенове плакаха, когато тя отпътува за Китай през 2023 г., а заминаването ѝ беше предавано на живо по телевизията, припомня АФП.

Токио поиска удължаване на периода на заемане на тези изключително популярни бозайници, който изтича през февруари, но Китай не се съгласи.

Снимки: БТА