БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Грипна епидемия в Пловдив, учениците ще учат онлайн от сряда
Чете се за: 00:42 мин.
Президентът Илияна Йотова започва срещите си по...
Чете се за: 00:22 мин.
Учениците във Варна се връщат в клас, отмениха грипната...
Чете се за: 00:30 мин.
Трагедия: Две малки момиченца загинаха при пожар във...
Чете се за: 00:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Япония ще върне на Китай двете панди близнаци на 27 януари (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:57 мин.
Още
Запази

Япония ще остане без представители на този емблематичен вид за първи път от половин век насам

япония изпраща последните панди обратно китай
Слушай новината

Двете популярни панди от зоопарка в Токио, които са единствените в Япония животни от този вид, ще бъдат върнати в Китай на 27 януари, предаде АФП, като цитира властите. Така Япония ще остане без представители на този емблематичен вид за първи път от половин век насам.

Животните са предоставени на японския зоопарк в рамките на китайска програма и символизират приятелството между Пекин и Токио след нормализирането на дипломатическите им отношения през 1972 г. Отпътуването на пандите обаче се случва в контекста на силно дипломатическо напрежение между двете съседни сили, отбелязва АФП.

В момента Япония има само тези две панди близнаци – Лей Лей и Сяо Сяо, които обитават зоологическата градина на Токио, в района Уено.

Властите в столицата, които отговарят за зоопарка, по-рано съобщиха, че двете животни ще могат да бъдат видени от посетителите до неделя. Два дни по-късно те ще бъдат транспортирани със самолет извън Япония, съобщи в понеделник токийската управа. Пандите трябва да пристигнат на 28 януари в Китай, където живее по-голямата им сестра Сян Сян, уточни агенция "Киодо".

Много фенове плакаха, когато тя отпътува за Китай през 2023 г., а заминаването ѝ беше предавано на живо по телевизията, припомня АФП.

Токио поиска удължаване на периода на заемане на тези изключително популярни бозайници, който изтича през февруари, но Китай не се съгласи.

Снимки: БТА

#две панди #Япония #Китай

Последвайте ни

ТОП 24

Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
1
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката
2
9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката
Тежка катастрофа между три тира и кола край Видин, един от шофьорите загина
3
Тежка катастрофа между три тира и кола край Видин, един от...
След рулетката с мандатите: Предстои избор на служебен премиер
4
След рулетката с мандатите: Предстои избор на служебен премиер
Грипна епидемия в Пловдив, учениците ще учат онлайн от сряда
5
Грипна епидемия в Пловдив, учениците ще учат онлайн от сряда
Дерайлира бързият влак Кюстендил - София
6
Дерайлира бързият влак Кюстендил - София

Най-четени

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
2
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
3
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
4
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
5
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в първото шоу от националната селекция на БНТ за "Евровизия 2026"
6
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в...

Още от: Любопитно

Новооткрита гробница в Мексико разкрива културата на цивилизацията на сапотеките
Новооткрита гробница в Мексико разкрива културата на цивилизацията на сапотеките
Япония се сбогува с две панди близнаци, които ще бъдат върнати в Китай (СНИМКИ) Япония се сбогува с две панди близнаци, които ще бъдат върнати в Китай (СНИМКИ)
Чете се за: 02:20 мин.
Хотел и параклис от лед отвориха врати на японския остров Хокайдо Хотел и параклис от лед отвориха врати на японския остров Хокайдо
Чете се за: 01:47 мин.
Снежна надпревара: 700 хъскита тичат в Чехия като знак на кучешката смелост Снежна надпревара: 700 хъскита тичат в Чехия като знак на кучешката смелост
Чете се за: 00:57 мин.
От 20 до 160 евро струва вечеря за двама в Европа, най-евтино е в Косово, къде е България? От 20 до 160 евро струва вечеря за двама в Европа, най-евтино е в Косово, къде е България?
Чете се за: 02:50 мин.
С четирите си номинации за "Оскар" филмът "Тайният агент" дава тласък на бразилското кино С четирите си номинации за "Оскар" филмът "Тайният агент" дава тласък на бразилското кино
Чете се за: 04:57 мин.

Водещи новини

Започват консултациите на "Дондуков" 2 за служебен премиер
Започват консултациите на "Дондуков" 2 за служебен премиер
Чете се за: 05:40 мин.
У нас
Опашки на границата заради протест на превозвачи от Западните Балкани Опашки на границата заради протест на превозвачи от Западните Балкани
Чете се за: 07:15 мин.
У нас
Затвориха за камиони прохода "Предела" (СНИМКИ) Затвориха за камиони прохода "Предела" (СНИМКИ)
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Първият етап от националната селекция за "Евровизия 2026" привлече 402 000 зрители Първият етап от националната селекция за "Евровизия 2026" привлече 402 000 зрители
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Хартата на Съвета за мир: Без право на вот, докато се чака ратификация
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Марк Рюте отхвърли идеята, че Европа може да се отбранява...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
ЕС окончателно забранява руския газ от 2027 г.
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Дерайлира бързият влак Кюстендил - София
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ