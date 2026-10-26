Йотова – Вълчев печелят вота в Турция: Пет пъти по-ниска активност спрямо изборите през април

Кандидатпрезидентската двойка Йотова - Вълчев са победители на първия тур на президентския вот в Турция. Илияна Йотова печели 51% от гласовете при 100% преброени бюлетини. Но гласувалите в Турция на този вот са рекордно малко.

С два пъти повече гласове е кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова – Кирил Вълчев спрямо опонентите им за балотажа Андрей Гюров и Георги Кандев. Илияна Йотова печели 55% от гласовете в южната ни съседка, а Гюров и Кандев са получили 26,4% от гласовете на изселниците от България.

Голямата новина за вота в Турция тази година за президентските избори беше бойкотът пред секциите. Седем хиляди души били приблизително гласували в цяла Турция. Това е пет пъти по-малко в сравнение с парламентарните избори през април, когато около 33 хиляди души се явиха пред урните.

Празни секции, празни коридори. Вчера бяхме свидетели на избори, каквито никога не сме виждали в Турция. Както знаете, традиционно се образуват дълги опашки с изнервени хора, които часове наред чакат, за да дадат своя глас.

На места има градове, в които са гласували толкова хора, колкото преди гласуваха в една-единствена секция.

Причината за бойкота, който наложиха изселниците ни от България, са арестите в трите общини – Кърджали, Сунгурларе и Белица. И масово, както и в тези три общини и изселниците тук не се явиха пред урните.

Остава големият въпрос: какво следва за втория тур? Дали и на втория тур ще бъде рекордно ниска избирателната активност в южната ни съседка, или точно обратното? Тогава вече и изселниците ще излязат и ще гласуват.

Вече се виждат призиви в социалните групи тук, в Турция, към изселниците да излязат да гласуват. Хора и организации обясняват, че заради ниската избирателна активност гласовете на българските турци тук могат да повлияят много на втория тур.

Дали те ще излязат и за кого ще дадат своя вот? И дали отново Илияна Йотова ще бъде предпочитаният от тях кандидат, предстои да видим само след една седмица.

Снимки: БТА

Вижте прякото включване на Тоня Димитрова, спец. пратеник на БНТ в Истанбул