Задържаният за убийството в Пловдив – какво се знае за криминалното му минало?

Справките на МВР показват, че задържаният Славчо Мегеров е с богато криминално досие. Името му е замесено в обири на трезори, убийство през 90-те и интереси в строителния бизнес.

Криминалната биография на 51-годишния пловдивчанин обхваща повече от три десетилетия. Най-общо Мегеров може да бъде описан като бивш съдружник на убития Илиян Филипов и човек с дълго криминално досие. Пловдивчанинът е лежал няколко пъти в затвора, като най-тежката присъда, която е изтърпял, е за убийство от началото на 90-те. Многократно е разследван за грабежи и кражби. Има информация, че той се е укривал две години в Дубай, след като е бил притиснат от акции на полицията в Пловдив. Преди пет години започва да фигурира и като съдружник в няколко фирми , свързани със строителен бизнес.

Годината е 2013-а. Славчо Мегеров и неговата банда правят опит да оберат обществен трезор в Кърджали. Неутрализират охраната и разбиват 32 касети. От една от тях са откраднати 4500 евро, останалите, са били празни. Полицията реагира бързо и Мегеров е задържан пред сградата на трезора. След обира сключва споразумение с прокуратурата и получава 7 години затвор.

През 90-те той лежи 11 години зад решетките заради убийство след побой в нощно заведение в Пловдив. След като излиза на свобода започва да се занимава с обири и кражби, а в подземния свят изгражда славата на един от най-добрите касоразбивачи. Следват дръзки удари, белязани от хладнокръвност и техническа подготовка. Сред тях – обир на златарски магазин в Пловдив, при който групата му задига близо 6 кг. златни накити. След 2021 г. Славчо Мегеров прави преход от подземния свят към строителния бизнес. В една от фирмите става съдружник с убития Илиян Филипов. Според анализатори версията за икономически интереси зад убийството остава водеща на този етап.

Тихомир Безлов – Център за изследване на демокрацията: "По-скоро някакъв конфликт , който е между тях за това дружество, което стана ясно, че са съдружници, но това е много грубо предположение. Стана ясно, че заподозреният е бивш негов съученик приятели са дълги години. Ако погледнете биографията на този човек тя много богата криминална биография."

Убитият Филипов влиза на пазара с имоти в София чрез проект за изграждането на голям комплекс в квартал "Драгалевци". Според публични данни задържаният Мегеров е имал 50 процента дял, но е отписан като съдружник в края на октомври миналата година. В какви отношения са били двамата мъже преди убийството все още не е ясно.

Бившият кмет на Пловдив Здравко Димитров, който е близък с Филипов, твърди, че не знае да е имало конфликт между двамата.

Здравко Димитров – бивш кмет на Пловдив: "За последно се видяхме на стадиона в Пловдив на мача България Люксембург. Беше в много добро настроение. Нищо не подсказваше, че ще има такъв край. БНТ: Виждали ли сте Илиян Филипов с този човек някъде? - Не, този човек не го познавам. Вчера за първи път го видях по телевизията."

снимки: БНТ

Според публични данни в момента Мегеров участва само в една строителна фирма като едноличен собственик на капитала и управител.