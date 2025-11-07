БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Българските евромонети - вижте дизайна им (ВИДЕО)
Чете се за: 01:40 мин.
Кметът на София Васил Терзиев е отнел правомощията на...
Чете се за: 02:07 мин.
Сделката за "Лукойл": "Гънвор" се...
Чете се за: 03:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Заради саботажи ЕС спира да издава визи за многократно влизане на руски граждани

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БНР
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Запази

За всяко ново пътуване ще трябва да се подава ново заявление

заради саботажи спира издава визи многократно влизане руски граждани
Слушай новината

Руските граждани вече няма да могат да получават многократни визи за пътуване в ЕС.

За всяко ново пътуване ще трябва да се подава ново заявление, което да преминава през засилени проверки.

Мерките са част от новите, по-строги правила за издаване на визи на руски граждани, въведени от Европейската комисия.

Решението е мотивирано със засилените рискове за сигурността на територията на Съюза, включително саботажи, дезинформационни кампании и използване на миграцията като оръжие в контекста на продължаващата агресия на Кремъл срещу Украйна, съобщиха от Комисията.

Заместник-председателката на Еврокомисията Хена Виркунен, която отговаря за сигурността и демокрацията, определи мярката като "необходима стъпка за опазване на сигурността на ЕС и неговите граждани".

Тя изтъкна също зачестилите нахлувания на дронове на територията на Общността.

Мерките предвиждат и хармонизирано прилагане във всички страни членки, за да се избегне заобикалянето им през по-либерални визови режими. Ще се допускат изключения за ограничен брой категории като независими журналисти и правозащитници и то при наличието на убедителни основания.

Новият визов режим е резултат от съвместна оценка на страните членки в рамките на сътрудничеството в Шенген и е одобрен единодушно от всички представители в Комитета по визите.

#руски граждани #визи #пътуване #Европа

Последвайте ни

ТОП 24

С джипове, кран, заровена цистерна и бидони: Източиха гориво за 1 млн. лв. от тръбопровод на "Лукойл"
1
С джипове, кран, заровена цистерна и бидони: Източиха гориво за 1...
Все още се изясняват причините за катастрофата с мигранти в Бургас
2
Все още се изясняват причините за катастрофата с мигранти в Бургас
Гонка с мигранти: Кола падна в езерото Вая в Бургас
3
Гонка с мигранти: Кола падна в езерото Вая в Бургас
Служител на ВиК загина в Лясковец, докато отстранява авария
4
Служител на ВиК загина в Лясковец, докато отстранява авария
Сделката за "Лукойл": "Гънвор" се отказва да купи задграничните активи на компанията
5
Сделката за "Лукойл": "Гънвор" се отказва да...
Кметът на София Васил Терзиев е отнел правомощията на главния архитект Богдана Панайотова
6
Кметът на София Васил Терзиев е отнел правомощията на главния...

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
2
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
3
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
4
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
5
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско
6
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско

Още от: Русия

ЕС ограничава визите за руски граждани
ЕС ограничава визите за руски граждани
Сделката за "Лукойл": "Гънвор" се отказва да купи задграничните активи на компанията Сделката за "Лукойл": "Гънвор" се отказва да купи задграничните активи на компанията
Чете се за: 03:22 мин.
Украински дронове удариха голямата рафинерия на "Лукойл" във Волгоград Украински дронове удариха голямата рафинерия на "Лукойл" във Волгоград
Чете се за: 00:12 мин.
Много иракчани отиват след обещания за пари и жени: Как Русия набира наемници за Украйна? Много иракчани отиват след обещания за пари и жени: Как Русия набира наемници за Украйна?
Чете се за: 03:57 мин.
Битката за Покровск продължава Битката за Покровск продължава
Чете се за: 00:42 мин.
Русия ли стои зад провокациите с дронове? Русия ли стои зад провокациите с дронове?
Чете се за: 02:57 мин.

Водещи новини

НС прие извънредните правомощия за бъдещия специален управител в "Лукойл"
НС прие извънредните правомощия за бъдещия специален управител в...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Българските евромонети - вижте дизайна им (ВИДЕО) Българските евромонети - вижте дизайна им (ВИДЕО)
Чете се за: 01:40 мин.
Общество
Кметът на София Васил Терзиев е отнел правомощията на главния архитект Богдана Панайотова Кметът на София Васил Терзиев е отнел правомощията на главния архитект Богдана Панайотова
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
"Ще ни обединява доброто": Бащата на Сияна създава гражданско движение "Ще ни обединява доброто": Бащата на Сияна създава гражданско движение
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Сексуални стимуланти, парфюми и текстил задържаха митничари в автобуси
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Бъдещето на "Лукойл": Държавата с мерки за съдбата на...
Чете се за: 06:07 мин.
У нас
Заради саботажи ЕС спира да издава визи за многократно влизане на...
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Честит празник! 66 години БНТ
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ