Заради саботажи ЕС спира да издава визи за многократно влизане на руски граждани

Руските граждани вече няма да могат да получават многократни визи за пътуване в ЕС.

За всяко ново пътуване ще трябва да се подава ново заявление, което да преминава през засилени проверки.

Мерките са част от новите, по-строги правила за издаване на визи на руски граждани, въведени от Европейската комисия.

Решението е мотивирано със засилените рискове за сигурността на територията на Съюза, включително саботажи, дезинформационни кампании и използване на миграцията като оръжие в контекста на продължаващата агресия на Кремъл срещу Украйна, съобщиха от Комисията.

Заместник-председателката на Еврокомисията Хена Виркунен, която отговаря за сигурността и демокрацията, определи мярката като "необходима стъпка за опазване на сигурността на ЕС и неговите граждани".

Тя изтъкна също зачестилите нахлувания на дронове на територията на Общността.

Мерките предвиждат и хармонизирано прилагане във всички страни членки, за да се избегне заобикалянето им през по-либерални визови режими. Ще се допускат изключения за ограничен брой категории като независими журналисти и правозащитници и то при наличието на убедителни основания.

Новият визов режим е резултат от съвместна оценка на страните членки в рамките на сътрудничеството в Шенген и е одобрен единодушно от всички представители в Комитета по визите.