Защита на децата в социалните мрежи – приложени на ЕС ще проверява възрастта онлайн

Европейската комисия разработи приложение, което ще проверява възрастта на потребителите в социалните мрежи. Проектът е част от политиката на Брюксел за гарантиране на безопасността на децата в интернет. До края на годината държавите, които искат, ще могат да започнат да използват новото приложение и да го включат в националните си мерки за забрана на социалните медии под определена възраст. Ще има ли общоевропейска забрана за достъп до социалните мрежи и как точно ще работи новото приложение?

Новото приложение на Европейската комисия идва на фона на натиска от страна на някои европейски държави за общи действия в ЕС, подобни на въведената в Австралия забрана за социалните медии за лица под 16 години.

Урсула фон дер Лайен - председател на ЕК: “Как можем да гарантираме, че има общоевропейско техническо решение за проверка на възрастта? И днес мога да обявя, че имаме отговора. Нашето европейско приложение за проверка на възрастта е технически готово и скоро ще бъде достъпно за ползване от гражданите. Приложението ще позволи на потребителите да докажат възрастта си, когато имат достъп до онлайн платформи. Точно както магазините изискват доказателство за възраст от хората, които купуват алкохолни напитки в магазин.“

Еврокомисарят по цифровите технологии Хена Виркунен коментира, че платформите нямат подходящи инструменти за проверка на възрастта, за да предпазят малолетните от съдържание за възрастни. Затова Европейската комисия е разработила приложението.

Хена Виркунен - еврокомисар по технологичния суверенитет: “Спомняте ли си как започна тази година? С платформа, която позволява на потребителите дигитално да събличат жени и да създават материали за сексуално насилие над деца. Нашият отговор беше незабавен. Ето защо Европа има Закона за цифровите услуги: за да държи онлайн платформите отговорни. Защото Европа няма да толерира платформите да печелят пари за сметка на нашите деца."

Новото приложение на Брюксел използва същия модел, възприет след пандемията от COVID-19, когато Брюксел разработи апликация, позволяваща на хората да докажат, че са ваксинирани. Апликацията беше използвана в повече от 70 държави по целия свят.

Урсула фон дер Лайен - председател на ЕК: "Приложението ще е лесно за ползване. Изтегляте го, настройвате го с данните от паспорта или личната си карта. След това доказвате възрастта си, когато използвате онлайн услуги. То спазва най-високите стандарти за поверителност в света. Потребителите ще доказват възрастта си, без да разкриват друга лична информация. Приложението ще бъде напълно анонимно. Потребителите не могат да бъдат проследявани."

Законът за цифровите услуги на ЕС, който влезе в сила през 2024 година дава правомощия на Брюксел да налага глоби на технологичните гиганти до шест процента от годишния им оборот в световен мащаб, ако не ограничат незаконното си или вредно съдържание за малолетни. Американският президент Доналд Тръмп обаче многократно е заплашвал Брюксел с тарифи и санкции, ако Европа е твърде строг към американските технологични компании, които стоят зад големите социални платформи.