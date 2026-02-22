БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
СЛУЧАЯТ "ПЕТРОХАН"

Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло Калушев липсват дарения, направени от публични лица?

Светозар Костадинов от Светозар Костадинов
Всичко от автора
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло Калушев липсват дарения, направени от публични лица?
Защо даренията, направени от публични лица, не са отразени във финансовите отчети на сдружението и фирмата на Ивайло Калушев? Според адвокати е възможно даренията да са били направени към други организации дори и в чужбина.

80 хиляди евро за дейността на Калушев са били дарени от сегашния кмет на София Васил Терзиев. Голямо количество техника – от Саша Безуханова. Това стана ясно и признато от самите тях след трагедията край Петрохан. Но – никъде в публично известните финансовите отчети на дружества на Ивайло Калушев не фигурират подобни дарения.

Димитър Делчев, адвокат: "Това е странно, защото юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза са освободени от плащане на местен данък. Има логика, ако някой прави дарения този който е надарен да го усвои през сдружението в обществена полза. Защото ще спести разход, който да плати. Единственото обяснение - ако не иска сдружението да декларира това дарение."

Николай Цветанов, адвокат: "Всеки от господата, които са жертва или част от събитията има доста регистрирани юридически лица на свое име и участват в различни функции в други юридически лица. Дейността е могла да се извършва и през друго юридическо лице."

Адвокат Цветанов посочва, че даренията напълно законно може да са били направени извън България, но тогава разследващите ще трябва да работят с чужди институции. Но не само разследващите могат да направя проверка за даренията.

Димитър Делчев, адвокат: "Доколкото НАП отговаря за общия надзор на местните данъци и да установи плащано ли е данък за превода на тази сума или не. Също така и СО която би трябвало да получи местен данък от такова дарение също местни данъци и такси може да направи проверка и да види дали е плащан данък."

А разследващите могат да проследят пътя на парите по най-лесния за тях начин: банковите сметки на даряващия и дарения.

Николай Цветанов, адвокат: "Първото място, което може да проверим получаването на парите е по банковите сметки на сдружението. Като казвам ние нямам предвид нас или вас медиите, а строго определен кръг от лица - в общия случай разследващи органи по различен вид разследващи, с решение на районния съд."

А ако дарение над 10 хил. лв. е било направено на ръка - това е нарушение на закона, посочва адвокат Делчев.

# Ивайло Калушев #физически лица #отчитане #пари от дарения #документи

