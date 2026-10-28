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Жилищната криза в Португалия – хиляди на протест пред парламента

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Снимка: БТА
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Няколко хиляди души протестираха пред португалския парламент в Лисабон срещу задълбочаващата се жилищна криза и скорошните полицейски операции срещу активисти за жилищни права.

Протестите се проведоха по време на обсъжданията на проектобюджета на правителството за 2027 година. Португалия е изправена пред една от най-острите жилищни кризи в Европа. Доклад на Европейския съюз, публикуван в края на миналата година, сочи, че разходите за жилище на европейците са се увеличили средно с малко над 60 процента между 2015 и 2025 година.

В Португалия увеличението е третото най-високо – 147 процента. Това засяга най-силно младите хора, чиито заплати изостават от тези цени. Протестът идва след полицейски операции с палки и кучета за премахване на палатковите лагери на активисти за жилищни права в Лисабон и Порто в неделя, които предизвикаха обвинения в прекомерна употреба на сила.

#протести в Португалия #жилищна криза

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