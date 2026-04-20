БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Чете се за: 00:22 мин.
Чете се за: 00:37 мин.
Чете се за: 04:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Звездата на Сан Антонио Виктор Уембаняма бе номиниран за първи път за наградата Най-полезен играч в НБА

Вяра Илиева от Вяра Илиева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
Запази

22-годишният център на Сан Антонио Спърс може да стане най-младият MVP в историята на НБА и първият французин изобщо с отличието.

звездата сан антонио виктор уембаняма номиниран първи път наградата полезен играч нба
Снимка: БТА
Слушай новината

Звездата на Сан Антонио Спърс Виктор Уембаняма за пръв път бе номиниран за носител на наградата MVP. Националната баскетболна асоциация (НБА) обяви финалистите за приза в края на редовния сезон.

Освен центъра на "шпорите", който ознаменува дебюта си в плейофите тази нощ с рекорд, за наградата ще се борят трикратният носител Никола Йокич (Денвър Нъгетс) и миналогодишният победител Шей Гилджъс-Алекзандър (Оклахома Сити Тъндър).

Уембаняма отбеляза 35 точки при победата над Портланд Трейл Блейзърс със 111:98, с която "шпорите" поведоха с 1-0 победи в серията.

Той завърши редовния сезон с най-добри средни показатели за кариерата си с 25 точки и 11,5 борби на мач, както и 3,1 чадъра. Ако спечели, високият 224 сантиметра играч ще стане най-младият носител на приза - на 22 години, с няколко месеца по-млад от Дерик Роуз, който взима наградата през сезон 2010/11 с Чикаго Булс, и първият изобщо французин получавал отличието.

Виктор Уембаняма е фаворит за наградата за най-добър защитник, където останалите двама номинирани са Аузар Томпсън (Детройт Пистънс) и Чет Холмгрен (Оклахома Сити).

При новаците, трима от първите четири избора от миналогодишния драфт са финалисти за приза Новобранец на годината - Купър Флаг (Далас Маверикс), Ви Джей Еджкомб (Филаделфия 76ърс) и Кон Кнюпел (Шарлът Хорнетс).

При треньорите челната тройка се състои от наставника на Детройт Джей Би Бикърстаф, Мич Джонсън от Сан Антонио и старши треньора на Бостън Селтикс Джо Мазула.

Победителите във всички категории ще бъдат обявени през тази седмица.

#НБА 2025/2026 #Виктор Уембаняма #Сан Антонио Спърс

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ