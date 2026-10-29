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ИНЦИДЕНТ МЕЖДУ СЛУЖИТЕЛ НА НСО И ЖУРНАЛИСТ

„Действайте, ще ви бъде платено“: Нови свидетелски показания по случая със Соня Колтуклиева

Карина Караньотова от Карина Караньотова
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Снимка: БТА
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Нови свидетелски показания по случая с журналистката Соня Колтуклиева. Според защитата на обвиняемия по случая Мартин Варадинов има свидетел, който твърди, че е чул по телефона думите: „Действай, ще ти бъде платено!“.

На първа инстанция съдът постанови Варадинов да остане на свобода без мярка за неотклонение.

Прокурор Наталия Станчева оспори мотивите на първоинстанционния съд и поиска те да не бъдат потвърждавани. По думите ѝ събраните до момента доказателства позволяват да се направи обосновано предположение за съпричастността на Варадинов към деянието.

Според адвоката на Варадинов Тервел Георгиев, обвиняемият не е бутал Колтуклиева и травмата и на рамото не е причинена от него. Имало и свидетелски показания, че точно преди инцидента Колтуклиева говорила по телефона и се чули димите: “Действай, ще ти бъде платено!“

В момента военно-апелативния съд, решава дали да уважи настояването на военната прокуратура да бъде отхвърлено определението на първоинстанционния съд и Варадинов да остане за непрекъснато в ареста.

#охранител на НСО #Соня Колтулкиева

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