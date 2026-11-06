„Демократична България“ определи Проектобюджет 2027 като бюджет на „страшното свличане“

„Демократична България“ не приема разчетите на правителството за Бюджет 2027. Представители на формацията определиха финансовата рамка като бюджет на „страшното свличане“, предупредиха за по-висока инфлация, нарастваща задлъжнялост и допълнително обедняване на българските граждани.

Ивайло Мирчев, съпредседател на „Да, България“: „Току-що правителството на лъжата представи бюджета на страшното свличане.“

По думите му кабинетът е представил подвеждаща информация за част от основните параметри на финансовата рамка. Според Мирчев обявеният бюджетен дефицит от 3,5% не отразява реалната картина, като действителният дефицит ще достигне 4,2%. Той разкритикува и прогнозите за индустриално развитие и икономически растеж, както и плановете за поемане на нов дълг от 9 млрд. евро.

Ивайло Мирчев, съпредседател на „Да, България“: „Беше ни обяснено, че България ще бъде със здрави финанси. Вместо това ни бяха представени нови 9 милиарда евро дълг. Това е бюджетът на страшното свличане“.

Той направи паралел с управлението на Жан Виденов и предупреди за опасност страната отново да попадне в спирала от дългове, високи бюджетни дефицити и нисък икономически растеж. Мирчев припомни, че според него именно управлението на Иван Костов е решило проблемите след кризата от този период.

Мартин Димитров също определи финансовата рамка като бюджет на „страшно свличане“ и „много тежка зима“. Според него комбинацията от висок дефицит, допълнително данъчно натоварване и поскъпване на петрола ще доведе до ново увеличение на цените и по-сериозно обедняване на домакинствата.

Мартин Димитров, депутат от „Демократична България“: „Бюджет на страшно свличане и бюджет на много тежка зима. Зима на излъганите надежди, защото хората очакваха по-добри цени, а ще получат тежко нарастване на инфлацията и цените, защото има огромен дефицит. И е честно да се казва „дефицитът по европейските правила“, както и в целия Европейски съюз, а не на касова основа, както постъпи и кабинетът и предизвика 30 заглавия от ваша страна, които не са верни.“

Според Димитров правителството не предлага достатъчно мерки за ограничаване на разходите и за промяна на модела, срещу който гражданите протестираха през 2025 г. Той призова кабинета да оттегли проекта, да го преработи и да предложи бюджет с по-нисък дефицит.

Мартин Димитров, депутат от „Демократична България“: „Този бюджет не е за публикуване, той не е за показване. По-добре не го показвайте, ами вземете си го, оттеглете го, преработете го и предложете бюджет с много по-нисък дефицит, за да може поне правителството да не произвежда инфлация“.

Божидар Божанов заяви, че от „Демократична България“ от няколко бюджетни процедури насам предлагат конкретни мерки за намаляване на дефицита. Той посочи като част от предложенията реформите, свързани с пенсионерите в МВР, системата на ТЕЛК и осигуровките на държавните служители.

Божидар Божанов, съпредседателят на „Да, България“: „Ние няколко бюджетни процедури подред предлагаме как да бъде намален дефицитът. Малка част от тях всъщност са единствените мерки за намаляване на дефицита, които правителството предлага. Това са пенсионерите в МВР, това е реформа в ТЕЛК, това са осигуровките на държавните служители.“

Снимки: БТА

По думите му част от тези идеи вече са припознати от правителството, но съществуват сериозни опасения, че ще бъдат приложени неправилно и неефективно.