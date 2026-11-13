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„Евклид“ публикува данни за над 900 милиона галактики

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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телескопът евклид откри рядък ореол ярка светлина около близка галактика
Снимка: БНТ
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Европейската космическа агенция публикува първия си голям набор от данни от мисията на орбиталния телескоп „Евклид“, чиято цел е да картографира мащабната структура на Вселената. Данните включват наблюдения на над 900 милиона галактики и ще помогнат на учените да изследват загадъчните космически компоненти – тъмната материя и тъмната енергия, предадоха Ройтерс и АФП.

Наблюденията обхващат участък от небето с площ около 9500 пъти по-голяма от видимия размер на Луната, гледана от Земята.

Целта на мисията е до 2031 г. да бъде създаден най-големият досега триизмерен атлас на космоса, който ще обхване над една трета от небесната сфера.

Новият набор от данни включва около 13 месеца наблюдения и е с обем 1,7 петабайта, или 1,7 милиона гигабайта.

Космическият телескоп „Евклид“ беше изстрелян от Флорида през 2023 г. Той събира данни за разширяването на Вселената и формирането на нейната структура, за да помогне на учените да разберат природата на тъмната материя и тъмната енергия, както и ролята на гравитацията в космически мащаб.

Освен изображения на галактиките в две измерения телескопът измерва и разстоянието до тях. Така учените ще могат да определят местоположението им в пространството и времето, проследявайки развитието на Вселената през последните 10 милиарда години.

Галактиките са групирани по протежение на нишки, заобиколени от огромни празни пространства. Тази структура е известна като „космическа мрежа“. „Евклид“ ще помогне за нейното картографиране и за проследяване на развитието ѝ във времето.

Предишните публикации на данни от „Евклид“ обхващаха само няколко дни наблюдения. Новият набор включва повече от година работа, но покрива едва 14% от площта на небето, която телескопът трябва да изследва във видимия и близкия инфрачервен спектър в рамките на шест години.

Пълното публикуване на данните е планирано за следващата година, когато се очакват и първите резултати за тъмната материя и тъмната енергия.

Най-отдалечените обекти, открити от „Евклид“, са квазарите – ярки ядра на галактики, захранвани от свръхмасивни черни дупки. Телескопът е локализирал 60 милиона от тях.

#телескопа Евклид #Космос

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