„Евровизия 2027“ е възможност да приложим нов модел за управление на туристическите данни, посочиха от Министерството на туризма

Предстоящата „Евровизия 2027“ в Бургас е възможност за прилагане на нов модел за управление на туристическите данни. Това заяви заместник-министърът на туризма проф. Мариела Модева на конференция, организирана от Световната банка, цитирана от пресслужбата на Министерството на туризма.

Форумът беше посветен на създаването на общо пространство за туристически данни в България. Представители на институции и експерти от България и Австрия обсъдиха възможностите за обмен на информация между публичния и частния сектор, по-ефективно планиране на туристическите услуги и управление на туристическите потоци.

Проф. Модева посочи, че Министерството на туризма вече работи в тази посока чрез създадената през септември Национална обсерватория за качеството и устойчивостта на туристическия продукт. Развитието на подобно пространство ще позволи съвместното използване на информация от различни източници, като всеки участник запазва контрола върху предоставените от него данни.

"Подготовката за голямо международно събитие изисква надеждна информация за очакваните посетители, транспортната свързаност и капацитета за настаняване. Данните могат да ни помогнат да вземаме по-точни решения и да използваме максимално туристическия потенциал на подобни събития“, подчерта заместник-министърът.