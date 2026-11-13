„Спейс Екс“ ще опита да улови и двете степени на мегаракетата „Старшип“

Американската компания „Спейс Екс“ на Илон Мъск ще направи първи опит да улови и двете степени на „Старшип“ – огромно техническо предизвикателство, необходимо, за да стане мегаракетата напълно многократно използваема, предаде АФП.

Предназначена за полети до Луната и Марс, за транспортиране на спътници и на центрове за данни в Космоса, черно-сребристата ракета е висока 124 метра. Тя е най-голямата и най-мощната, създавана някога.

„Спейс Екс“ вече три пъти е успявала да улови първата (долната) степен – ракетния ускорител, наречен „Супер Хеви“. Компанията обаче никога не е опитвала тази рискована маневра с втората (горната) степен – космическия кораб „Старшип“, чието име носи цялата ракета.

За 15-ия тестов полет компанията си е поставила за цел да улови последователно и двете степени на гигантската ракета, след като едната от тях достигне околоземна орбита. Изстрелването е планирано от базата на „Спейс Екс“ в Тексас за днес в 16.45 ч. местно време (22.45 ч. по Гринуич). Полетът ще продължи над 22 часа.

След излитането и отделянето на двете степени „Спейс Екс“ планира да върне по контролиран начин на Земята долната степен, която задвижва ракетата.

Тя ще се насочи към стартовата площадка на тексаското крайбрежие, близо до границата с Мексико, и ще се позиционира между огромни механични „ръце“, които ще я задържат. Зрелищната маневра трябва да бъде извършена 6 минути и 35 секунди след началото на полета.

Горната степен – космическият кораб „Старшип“, ще продължи пътуването си до околоземна орбита. „Спейс Екс“ планира да изведе там 26 спътника за разширяване на сателитната интернет мрежа „Старлинк“.

Ако всичко върви по план, „Старшип“ ще направи около 14 обиколки около Земята, преди да се върне в събота на мястото на изстрелване.

Макар маневрата да изглежда сходна, приземяването на космическия кораб ще бъде още по-сложно, тъй като той ще се спуска с много по-висока скорост и от значително по-голяма височина.