„Възраждане“: Бюджет 2027 удря българските семейства - милиарди нов дълг и все по-малко пари за живот

Жалко, че оправданията на правителството не могат да се ядат, не плащат сметките за ток и не зареждат резервоарите на автомобилите. Защото зад всяка цифра в бюджета стоят реални семейства, които всеки месец се борят да покрият най-обикновените си разходи. Инфлацията през септември достигна 5,7%, а натрупаното поскъпване за последните пет години е 42,4%. Какъв е отговорът на правителството? Близо 56 млрд. евро разходи, 4,9 млрд. евро дефицит и нов държавен дълг от 8,6 млрд. евро.

Вместо да овладеят кризата, управляващите продължават да задлъжняват държавата и да прехвърлят сметката върху следващите поколения. Минималната работна заплата се предвижда да достигне едва 660 евро – увеличение с 40 евро, докато максималният осигурителен доход се повишава до 2400 евро. Заплатите в бюджетната сфера ще нараснат с 5%, а пенсиите – със 7,8% от юли. Предвижда се и 10% оптимизация на разходите за персонал в администрацията, включително съкращаване на над 5000 щатни бройки. Това ли е обещаната финансова стабилност - повече несигурност за работещите и доходи, които трудно догонват поскъпването?

Ударът върху семействата личи и в други мерки. Предвижда се 7% данък върху ваучерите за храна, които са важна допълнителна подкрепа за работещите. Обезщетението за втората година майчинство се планира да достигне 450 евро – сума, която трудно покрива реалните разходи за отглеждане на малко дете.

Самият премиер признава, че целта не е намаляване на цените, а забавяне на тяхното покачване. Тоест управляващите очакват хората просто да приемат, че храната, отоплението и ежедневието им ще продължат да поскъпват. Еднократни 50 евро помощ не могат да решат проблемите на семейство, което всеки месец плаща сметки, купува храна и осигурява всичко необходимо за децата си.

Румен Радев дойде на власт с обещания да се справи с ценовата криза и да не увеличава данъците. Днес обаче семействата не виждат обещаното облекчение. Виждат нов дълг, по-висока осигурителна тежест и доходи, които трудно догонват поскъпването. „Възраждане“ настоява за реални мерки за защита на покупателната способност на българските семейства, включително намаляване на ДДС върху горивата, защото поскъпването им се отразява върху цените на храните, транспорта и всички стоки от първа необходимост.

Едно правителство няма право да нарича бюджета си успешен, когато работещите родители не могат спокойно да издържат семействата си. Българите не искат да оцеляват от заплата до заплата – искат да живеят достойно, да осигуряват децата си и да имат сигурност за утрешния ден.