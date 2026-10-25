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НЕДОВОЛСТВОТО В ЕВРОПА

1000 арестувани след протестите във Франция, този път без погроми (СНИМКИ)

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Снимка: БТА
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Почти 1000 арестувани, сблъсъци с полицията и запалени барикади - това е равносметката след вчерашната вечер на протести във Франция.


Полицията използва сълзотворен газ и водни струи, за да разпръсне група от около 500 младежи с качулки след края на разрешеното шествие в Париж. В Марсилия младежи блокираха улици със запалени кофи за смет и замеряха силите на реда с камъни и бутилки. Няколко магазина бяха разграбени. Сблъсъци с полицията имаше и в други големи градове.

снимки: БТА

По данни на вътрешното министерство - в обявения масов ден на протести срещу високите разходи за живот и лошото образование са се включили 410 хиляди души. Само в Париж те са били 110 хиляди. Данните на синдикатите са за два пъти повече протестиращи. 70 000 полицаи и жандармеристи бяха мобилизирани за опазване на реда и успяха да предотвратят повторение на масовите погроми и плячкосването на магазини от миналата седмица.

#недоволството в Европа #арестувани #протести #Франция

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