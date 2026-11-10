11 ноември е Ден на национален траур

11 ноември е обявен за Ден на национален траур в памет на жертвите, загинали при пътнотранспортните произшествия, възникнали на АМ „Тракия“ при пътен възел „Зимница“ на територията на област Ямбол, съобщиха от правителствената пресслужба.

Правителството изказва съболезнования на близките на загиналите. В тяхна памет националните флагове на държавните институции ще бъдат свалени наполовина през утрешния ден.