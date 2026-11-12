12 станаха жертвите на АМ "Тракия": Тази сутрин почина един от настанените в болницата в Сливен

Нови свидетелства за тежката катастрофа на магистрала „Тракия“. Оцелели пътници от автобуса разказват за джип с австрийска регистрация, който са се намирали пред румънския ТИР. Автобусът, пътувал от Левски към Несебър, се оказва между два камиона. Хората описват като минути на ужас, пожари и отчаяните опити да спасят затиснатите в автомобилите.

Румяна Кирилова, пътник в автобуса: „Писъци, крясъци, хора по коридора на автобуса. Докато излезем, беше кошмарно!“

Стефан Петров, пътник в автобуса: „50 тона, като ни удари, направо ни отнесе. И след това удар след удар, един след друг.“

Геновева Михайлова, пострадал пътник в автобуса: „В автобуса започна да влиза жито и ние полетяхме напред-назад, удряйки се по седалките.“

За секунди пътуването към са

Росица Ганчева, пострадал пътник в автобуса: „Аз паднах точно на пътеката между седалките. Бях зарината с жито, не можех да стана. До тази сутрин вадих жито от джобовете си.“

Сред оцелелите е и Георги. Измъква се бос от автобуса. С пожарогасител се опитва да овладее пламъците от горящ автомобил и помага на затиснатите шофьори.

Георги Георгиев, пострадал пътник в автобуса: „Опитвахме се да изкараме един мъж. Той беше притиснат от волана, беше му се забил в гърдите. С една щанга, със сила, натисках назад. Той поне си поемаше въздух.“

Оцелелите разказват и за спрял автомобил пред румънския ТИР.

Георги Георгиев, пострадал пътник в автобуса: „Джипът пикап беше първо преди румънския ТИР. С австрийски гражданин беше, след това той го дръпна 30 метра напред в аварийната лента.“

Росица Ганчева, пострадал пътник в автобуса: „Видях го джипа. Даже се чудих защо този джип е обърнат обратно на посоката на движение.“

Пътниците в автобуса са спасени по чудо, а за други 35 души битката за живот продължава в болничните отделения в София, Бургас, Сливен и Ямбол.

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