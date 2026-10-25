14,15% е избирателната активност в област Благоевград към 16:00 часа. До урните са отишли 45 460 души.

Най- много са гласувалите в Симитли - 29,57 процента, следвани от Банско и Кресна.

Най-ниска е активността в Белица, едва 5,65 процента. В съседната община Якоруда активността също е слаба- 5,91 процента.

В област Благоевград работят всички машини, а последните часове сигналите постъпили в РИК Благоевград са 4. Всички те са проверени и са неоснователни, уточни председателят на комисията Йоана Лозанова - Паланкова.