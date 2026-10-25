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БЪЛГАРИЯ ИЗБИРА ПРЕЗИДЕНТ

15,65% е избирателната активност в Бургаско към 16.00 часа

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
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1565 избирателна активност бургаско 1600 часа
Снимка: БНТ
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15,65% е избирателната активност в Бургаска област към 16.00 часа на президентските избори. До урните са отишли 56 913 души от общо 363 670 избиратели, сочат данните на Районната избирателна комисия. Най-висока е активността в община Царево, където са гласували 22,95% от избирателите. Следват Малко Търново с 21,78% и Созопол с 20,44%. В Несебър правото си на глас са упражнили 18,93% от избирателите.

В община Бургас избирателната активност достига 17,01%, като до 16.00 часа са гласували 31 496 души от общо 185 136 имащи право на глас. Най-слаба е активността в община Айтос – едва 10,15%. Нисък интерес към вота се отчита още в Сунгурларе – 10,74%, и Руен – 10,98%. В останалите общини активността е 12,91% в Камено, 13,76% в Карнобат, 14,29% в Поморие, 14,93% в Средец и 15,94% в Приморско.

Междувременно в РИК – Бургас, са постъпили сигнали за нарушения на изборното законодателство. В община Руен жена е подала жалба, след като установила, че е включена в състава на секционна комисия, без да е предоставяла личните си данни за тази цел. РИК е оставила жалбата без разглеждане поради липса на компетентност.

По други два сигнала комисията е разпоредила незабавното премахване на агитационни материали в община Созопол – рекламен дисплей с предизборна агитация, поставен на по-малко от 50 метра от избирателна секция в града, и плакат, поставен в нарушение на правилата върху електрически стълб в село Зидарово.

#към 16.00 часа #Бургас #избирателна активност #президентски избори

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