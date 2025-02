19-годишен мексиканец пише история на домашния ATP турнир в Акапулко

19-годишният Родриго Пачеко Мендез пренаписа историята на мексиканския тенис на домашния турнир от сериите ATP 500 в Акапулко.

Тийнейджърът стана най-младия победител в мач от Тура от 1996 г. насам, след като тази нощ надделя в маратонски мач срещу Александър Вукич, завършил 7:5, 4:6, 7:6(4) след малко повече от три часа игра.

Пачеко Мендез показа завидно хладнокръвие на фона на крехката си възраст, допускайки само 26 непредизвикани грешки, срещу 36 печеливши удара. 28-годишният австралиец от своя страна бе по-агресивен, но и бъркаше повече, отколкото завършваше - 54 непредизвикани грешки и 50 уинъра.

Upset brewing 19 year old Pacheco Mendez takes the opener 7-5 against Vukic #AMT2025 pic.twitter.com/Lts6RTKVfz

Мексиканецът се справи и с шест от осем възможности за пробив на съперника, като може би най-ключовите бяха при 5:4 и 40:0 за №66 в света в първия сет. Тийнейджърът не само, че ги спаси, а и впоследствие спечели частта със 7:5.

Австралиецът изравни сетовете след 6:4 във втория, а в решаващия той неутрализира цели шест възможности за пробив на съперника и форсира тайбрек. В него обаче №355 в света бе безапелационен и хвърли в екстаз домашната публика в Акапулко.

History Maker Rodrigo Pacheco Mendez becomes the younest Mexican player since 1996 to win a ATP Tour match as he beats Vukic 7-5 4-6 7-6 #AMT2025 pic.twitter.com/F9O7i3cLpX