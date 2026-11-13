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20-годишен мотоциклетист загина при катастрофа в Русе

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Николай Рачев
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20-годишен мотоциклетист загина при катастрофа в Русе
Снимка: Снимката е илюстративна
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20-годишен мотоциклетист загина след сблъсък с лек автомобил в Русе. Инцидентът е станал тази вечер около 18.15 часа на кръстовището на улиците „Стефан Стамболов“ и „Македония“. По първоначална информация мотоциклетът се е движел в посока бул. „Мидия-Енос“ и се е ударил в лек автомобил, който навлизал в кръстовището.

Младият мъж е бил откаран в УМБАЛ „Канев“, където по-късно е починал. По данни на очевидци мотоциклетистът е карал с висока скорост и без включени светлини. Тези твърдения предстои да бъдат проверени, съобщават от ОД на МВР – Русе.

Пробите за алкохол и наркотици на 44-годишния водач на лекия автомобил са отрицателни. Точните причини и обстоятелствата около тежкия инцидент се изясняват.

#загина #Русе #мотоциклетист #катастрофа

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