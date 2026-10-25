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БЪЛГАРИЯ ИЗБИРА ПРЕЗИДЕНТ

22,63 на сто е избирателната активност в Ивайловградско към 16.00 часа

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Цанка Семерджиева
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22,63 на сто е избирателната активност в Ивайловградско към 16.00 часа
Снимка: БТА
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Висока в сравнение с други райони избирателна активност от 22,63 на сто е регистрирана към 16.00 часа в община Ивайловград. В Минерални бани също е висока – 22,04 на сто.

Към този час средната активност в област Хасково е едва 14,18 на сто, като най-ниска е в Стамболово, където до урните са отишли само 6,80 на сто. 225 051 са избирателите в областта, от тях са гласували 31 918.

Изборният ден продължава без сигнали за нарушения. В три стамболовски села се наложи машините да работят на батерии, тъй като токът спря. Наложи се да бъдат доставени генератори. Работата не е прекъсвана, токът бе възстановен. На предишните президентски избори през 2021 година активността в Хасковска област бе 37,16 на сто, като бе под средната за страната.

#Ивайловградско #избирателна активност #президентски избори

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