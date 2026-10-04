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24 души пострадаха при пожар в къмпинг в Италия

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24 души са приети с изгаряния в болница след като пострадаха при пожар в къмпинга "Bell'Italia" в Пескиера дел Гарда.

Пламъците са засегнали бунгала и палатки в къмпинга, който в ранната есен все още отворен и приема туристи. Екип на пожарникарите от гарата на Бардолино, три от гарата на Верона и един от доброволци от Дезенцано дел Гарда са реагирали и веднага са пристигнали на мястото на инцидента.

Трудностите при овладяването на огъня са били свързани с наличието на газови бутилки и на автомобили, като е имало и експлозия, но след няколко часа пожарът е бил овладян. Причините за избухването му се разследват.

Двадесет и четири души са ранени и са приети в болницата с изгаряния – 16 са с т.нар. зелен код, седем с жълт код и един, чието състояние е най-сериозно, е с червен код.

Всички са в болницата в Пескиера дел Гарда, очаква се да бъде оповестена информация за тяхната националност.

#24 пострадали #къмпинг #Италия #пожар

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