3 села в България освен за президент гласуват и за кмет. Навсякъде интересът към местната надпревара е по-голям. Примерът е от врачанското село Малорад.

Гласуването за президент и за кмет във врачанското село Малорад се извършва в отделни секции. Повечето от избирателите решиха да участват единствено във вота за нова местна власт.

"БНТ: За президент ще гласувате ли? Веселина Ангелова - жител на село Малорад: - Не! - Защо? - Не искам." Славчо Петров - жител на село Малорад: "Не ми се занимава с глупости."

Други обясниха, че се чувстват объркани.

Дамянка Ибрахимова - жител на село Малорад: "Не знаеме кво да гласуваме, еми защото нема нищо лепено на диреците, те за тва. Дано да се опрай таа дръжава, ма нема са а опрай. Взимат по 10 хиляди лева, па ние взимаме 100 лева пенция и готово."

Страхът от машините отказа част от по-възрастните избиратели.

"Сега трябва да пише при прегледа "гласувай", долу гледай. - Е гледам, ма нема го.

-Излезе ли ти бюлетината? - Не. - А какво пише?

- Нищо не пише."

"БНТ: Ще отидете ли в съседната за президент? Венета Софиянска - жител на село Малорад: И там ли е същото? - Да. - Ооооо, немаа се опраа и там."

Членовете на секционните комисии се изправиха пред друг проблем.

Цветелина Масларска - председател на 6-та СИК за кмет: "Ние ангажираните с частичните местни избори, където нямаме адрес в населеното място не можем в населеното място да упражним правото си на вот за президент."

Допълнителен проблем създаде и краткото прекъсване на тока в селото.