3 села в България освен за президент гласуват и за кмет
3 села в България освен за президент гласуват и за кмет. Навсякъде интересът към местната надпревара е по-голям. Примерът е от врачанското село Малорад.
Гласуването за президент и за кмет във врачанското село Малорад се извършва в отделни секции. Повечето от избирателите решиха да участват единствено във вота за нова местна власт.
"БНТ: За президент ще гласувате ли?
Веселина Ангелова - жител на село Малорад: - Не!
- Защо?
- Не искам."
Славчо Петров - жител на село Малорад: "Не ми се занимава с глупости."
Други обясниха, че се чувстват объркани.
Дамянка Ибрахимова - жител на село Малорад: "Не знаеме кво да гласуваме, еми защото нема нищо лепено на диреците, те за тва. Дано да се опрай таа дръжава, ма нема са а опрай. Взимат по 10 хиляди лева, па ние взимаме 100 лева пенция и готово."
Страхът от машините отказа част от по-възрастните избиратели.
"Сега трябва да пише при прегледа "гласувай", долу гледай.
- Е гледам, ма нема го.
-Излезе ли ти бюлетината?
- Не.
- А какво пише?
- Нищо не пише."
"БНТ: Ще отидете ли в съседната за президент?
Венета Софиянска - жител на село Малорад: И там ли е същото?
- Да.
- Ооооо, немаа се опраа и там."
Членовете на секционните комисии се изправиха пред друг проблем.
Цветелина Масларска - председател на 6-та СИК за кмет: "Ние ангажираните с частичните местни избори, където нямаме адрес в населеното място не можем в населеното място да упражним правото си на вот за президент."
Допълнителен проблем създаде и краткото прекъсване на тока в селото.