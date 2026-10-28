36 държави ще се състезават на "Евровизия 2027" в Бургас

Европейският съюз за радио и телевизия (EBU) потвърди списъка с обществените радио и телевизионни оператори, които ще се състезават в песенния конкурс „Евровизия 2027“ през май в България.

36 оператора, с аудитория от 600 милиона души, ще изпратят песни и артисти в Бургас за 71-вото издание на най-голямото музикално събитие в света – с един повече в сравнение с 2026 г.

Конкурсът ще се състои между 11 и 15 май 2027 г. в „Арена Бургас“, а домакин е Българската национална телевизия.

За първи път в конкурса ще участва CBC/ Radio-Canada, след като стана пълноправен член на EBU през юли 2026 г., а МРТ от Северна Македония се завръща в състезанието след 4-годишно отсъствие.

RTVE (Испания) и RTVSLO (Словения) все още не са решили дали ще участват в Песенния конкурс „Евровизия 2027“. След като взе предвид сложността на въпроса, EBU реши да даде време на двата оператора до декември да потвърдят.

Радио и телевизионните оператори, които ще участват в 71-вото издание на песенния конкурс „Евровизия 2027“ са:

RTSH (Албания),

AMPTV (Армения),

SBS (Австралия),

ORF (Австрия),

İctimai (Азербайджан),

VRT (Белгия),

БНТ (България),

CBC/Radio-Canada (Канада),

HRT (Хърватия),

CyBC (Кипър),

DR (Дания),

ERR (Естония),

YLE (Финландия),

FT (Франция),

GPB (Грузия),

ARD/SWR (Германия),

ERT (Гърция),

KAN (Израел),

Rai (Италия),

LSM (Латвия),

LRT (Литва),

RTL (Люксембург),

PBS (Малта),

TRM (Молдова),

RTCG (Черна гора),

МРТ (Северна Македония),

NRK (Норвегия),

TVP (Полша),

RTP (Португалия),

TVR (Румъния),

SMRTV (Сан Марино),

RTS (Сърбия),

SVT (Швеция),

SRG SSR (Швейцария),

Суспільне (Украйна),

BBC (Обединеното кралство).

31 от състезателите ще бъдат разделени в два полуфинала. Журита и зрители заедно ще изберат 10 песни, които ще се класират от първия полуфинал на 11 май, вторник, и 10 песни от втория полуфинал на 13 май, четвъртък.

Тези 20 песни ще се включат към предварително квалифицираните състезатели от БНТ, FT (Франция), ARD/SWR (Германия), Rai (Италия) и BBC (Обединеното кралство) в големия финал на 15 май, събота.

Зрителите във всички участващи държави, както и от останалата част на света, заедно с журита, назначени от 36-те участващи радио и телевизионни оператори, след това ще гласуват в големия финал, за да изберат победител в 71-вото издание на конкурса.

Тегленето на жребия, с което ще се определи в кой полуфинал ще бъде изпълнена всяка песен, ще се състои в Бургас през януари следващата година.

Мартин Грийн, директор на Песенния конкурс „Евровизия“ заяви:

„Песенният конкурс „Евровизия“ винаги е бил повече от състезание, което дава начало на кариерите на нови артисти и популяризира стотици нови песни всяка година. В свят, който изглежда все по-разделен, конкурсът обединява публиката чрез музиката, преодолявайки граници, езици и култури, а това е по-важно отвсякога. Радваме се да посрещнем за първи път CBC/Radio-Canada в конкурса, както и да приветстваме отново МРТ от Северна Македония. Те се присъединяват към 34 други обществени радио и телевизионни оператори и техните изпълнители в Бургас, както и към публиката по целия свят, за да отпразнуват това, което наистина означава да бъдем „Обединени от музиката“.

Генералният директор на БНТ Милена Милотинова коментира:

„България с нетърпение очаква да посрещне участниците и всички фенове, които ще дойдат специално, за да гледат спектаклите на живо. Ще работим за невероятно преживяване и на зрителите пред екраните, и на публиката в залата, и на всички гости в прекрасния Бургас. Песенният конкурс „Евровизия“ не е просто серия от концерти, а световно събитие, което чрез музиката прави хората откриватели на нови места и приятелства. Вярваме, че не само в Бургас, а и във всички други кътчета на България, които гостите ни посетят, ще намерят уют, красота и повод да се върнат отново в България. Очакваме ви!“

Кметът на Бургас Димитър Николов добави:

„Очакваме ви в Бургас – там, където морето среща музиката, а Европа намира още една причина да бъде заедно! Поздравявам всички участници в Песенния конкурс „Евровизия 2027“! Вие превръщате музиката в език, който няма граници и обединява хората. За мен като кмет, за моя екип и за всички жители на Бургас е удоволствие да бъдем част от голямата музикална емоция. Нека заедно гледаме напред към това вълнуващо приключение. Очакваме ви с вълнение и гостоприемството, с което нашият град посреща своите нови приятели!“

ОБЕДИНЕНИ ОТ МУЗИКАТА

Песенният конкурс „Евровизия“ продължава да бъде незабавен глобален трамплин към успеха и представлява несравнима платформа за нова музика.

Приблизително половината от състезателите в конкурса се определят от националните финали в участващите държави всяка година и така над 450 нови песни и стотици нови артисти се представят пред публиката още преди началото на състезанието през май.

Състезаващите се песни набират огромен брой стриймове отвъд събитието.

През 2026 г. 35-те песни от тазгодишното издание на конкурса събраха близо 600 милиона пускания между януари и август по всички налични стрийминг платформи за аудио и видео. 16 от тези песни са стриймвани над 10 млн. пъти.

Победителят на 70-ото издание на Песенния конкурс „Евровизия“ – песента „Бангаранга“, на избраната от БНТ да представи България ДАРА – е била възпроизведена 80 млн. пъти между януари и август 2026 г. и е достигнала номер 1 в класациите на 11 държави, топ 5 в пет държави и топ 10 в пет други.

БИЛЕТИ ЗА БУРГАС

Билети за общо 9 събития: заключителните представления на живо и предварителни шоута от репетициите с публика, ще бъдат пуснати в продажба в началото на 2027 г. Повече детайли ще бъдат публикувани на eurovision.com/tickets. Феновете, които искат да закупят билети за представленията в Бургас, трябва да се регистрират в Eurofan, официалната безплатна програма за членство на феновете на Конкурса.

Повече детайли за дизайна на сцената, водещите и събитията, които ще се състоят в Бургас паралелно на 71-ото издание на песенния конкурс „Евровизия“ ще бъдат оповестени през идните месеци.

БНТ е домакин на песенния конкурс „Евровизия“ в България за първи път след победата на ДАРА с песента „Бангаранга“ във Виена през 2026 г. През 2015 г. БНТ беше домакин на Детския песенен конкурс „Евровизия“ в София.

НОВИ ПРАВИЛА ЗА 2027

Както беше обявено през август след годишната оценка на EBU и отзивите от членовете на организацията, ръководният орган на Песенния конкурс „Евровизия“ одобри редица промени в правилата за 71-ото издание.

От 2027 г. всички артисти трябва да бъдат на поне 18 години в деня на тяхната първа репетиция спрямо досегашната граница от 16 години с цел засилване на мерките за безопасност и защита на по-младите артисти от натиска от съревнованието. В правилата за звука бяха внесени уточнения – не се разрешава резервните записи да заменят или да подпомагат прекомерно вокално изпълнение на живо.

Прилага се нова клауза за домакинството, ако въоръжен конфликт, деликатна геополитическа ситуация или друго обстоятелство засегне съществено сигурността, безопасността или стабилността на страната или региона на спечелилия конкурса оператор. Ако операторът не може да бъде домакин на събитието при безопасни условия, EBU ще назначи алтернативен оператор за домакин, който да поеме всички отговорности, свързани с домакинството.

Тези промени целят да осигурят по-голяма яснота за всички, които участват и са ангажирани в песенния конкурс „Евровизия“, и да допринесат за това събитието да остане безопасно и гостоприемно, като същевременно се запазят неговият дух и интегритет.