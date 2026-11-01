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В развитие

БЪЛГАРИЯ ИЗБИРА ПРЕЗИДЕНТ

3D мапинг показва резултатите от балотажа върху сградата на БНТ

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3D мапинг показва резултатите от балотажа върху сградата на БНТ
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Сградата на Българската национална телевизия отново се превърна в голям екран за изборните резултати на балотажа. Чрез впечатляващ 3D мапинг върху фасадата се прожектират актуалните данни от агенция "Мяра" и "Алфа Рисърч" за втория тур на вота за президент и вицепрезидент.

Жителите и гостите на София, които се намират в центъра на столицата, имат възможност да проследят резултатите от изборите по атрактивен визуален начин в реално време.

Светлинната визуализация представя данните от социологическите проучвания и допълва специалното изборно студио на обществената телевизия „Нощта на избора“.

#България избира президент #президентски избори 2026 #3d мапинг #избори за президент

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