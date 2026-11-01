3D мапинг показва резултатите от балотажа върху сградата на БНТ

Сградата на Българската национална телевизия отново се превърна в голям екран за изборните резултати на балотажа. Чрез впечатляващ 3D мапинг върху фасадата се прожектират актуалните данни от агенция "Мяра" и "Алфа Рисърч" за втория тур на вота за президент и вицепрезидент.

Жителите и гостите на София, които се намират в центъра на столицата, имат възможност да проследят резултатите от изборите по атрактивен визуален начин в реално време.

Светлинната визуализация представя данните от социологическите проучвания и допълва специалното изборно студио на обществената телевизия „Нощта на избора“.