3D мапинг превръща сградата на БНТ в екран в изборната нощ

Светлинна визуализация превръща фасадата на Българската национална телевизия в голям екран за проследяване на изборните резултати. Чрез 3D мапинг върху сградата в центъра на София се представят актуалните данни от вота, които се обновяват в реално време.

Инициативата дава възможност не само на зрителите пред телевизионните екрани, но и на хората в района на БНТ и Орлов мост да следят развитието на изборната надпревара.

Визуализацията представя данните от екзитполовете на социологическите агенции „Алфа Рисърч“ и „Мяра“, с които работи обществената телевизия. Така изборните резултати излизат извън студиото и се превръщат в част от градската среда.

Светлинното шоу допълва специалното изборно студио на БНТ „Нощта на избора“ и предлага по атрактивен начин представяне на данните от вота за президент.

Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ