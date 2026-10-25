3D мапинг превръща сградата на БНТ в екран в изборната нощ
Светлинна визуализация превръща фасадата на Българската национална телевизия в голям екран за проследяване на изборните резултати. Чрез 3D мапинг върху сградата в центъра на София се представят актуалните данни от вота, които се обновяват в реално време.
Инициативата дава възможност не само на зрителите пред телевизионните екрани, но и на хората в района на БНТ и Орлов мост да следят развитието на изборната надпревара.
Визуализацията представя данните от екзитполовете на социологическите агенции „Алфа Рисърч“ и „Мяра“, с които работи обществената телевизия. Така изборните резултати излизат извън студиото и се превръщат в част от градската среда.
Светлинното шоу допълва специалното изборно студио на БНТ „Нощта на избора“ и предлага по атрактивен начин представяне на данните от вота за президент.
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ