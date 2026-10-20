655 800 хартиени бюлетини пристигнаха в Пловдив за президентските избори

655 800 хартиени бюлетини пристигнаха в Областната администрация - Пловдив, за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври.

За 16 МИР - Пловдив-град са осигурени 340 400 бюлетини, а за 17 МИР – Пловдив-област – 315 400. Количествата осигуряват възможност за гласуване с хартиена бюлетина в секции с под 300 избиратели или при доказана необходимост от преминаване към вот с хартиени бюлетини.

Бюлетините бяха транспортирани с камион под полицейска охрана от печатницата в София. При пристигането пломбите ще бъдат разпечатани в присъствието на главния секретар на Областната администрация – Пловдив, Анжела Костадинова, и представители на двете районни избирателни комисии. Охраната, съхранението и ескортът на бюлетините до районните кметства и общините ще се осигуряват от ОДМВР – Пловдив.